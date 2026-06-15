Fran Duarte 15 JUN 2026 - 21:53h.

El guardameta de Cabo Verde se ha convertido en la sensación del Mundial tras su gran actuación contra España

Quién es Vozinha, el portero de 40 años de Cabo Verde que ha dado una exhibición contra España

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AtlantaEl nombre propio del debut de España contra Cabo Verde no es otro que el de Vozinha. El portero de Cabo Verde se ha convertido en la pesadilla de los delanteros de la Selección Española y se ha acabado llevando el trofeo al MVP del partido. A sus 40 años, el guardameta ha realizado en el Mundial una de las mejores actuaciones de su carrera y ya se ha convertido en la sensación del torneo.

Nada más terminar el encuentro, Vozinha se ha enterado en una entrevista con Caze TV del subidón de seguidores que ha pegado en sus redes sociales. Solo en Instagram ha pasado de tener a penas 50.000 seguidores a llegar a los dos millones de seguidores en esta red social solo por su gran actuación ante España. Su reacción no tiene desperdicio y deja claro que, a pesar de estar muy fuera de lo que son las redes sociales, no se esperaba para nada ese subidón tan exagerado.

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Vozinha, el hombre que amargó el debut de España

El guardameta caboverdiano ha sido un muro viviente contra España y ha frustrado una y otra vez las ocasiones de España que no han sido pocas. Sobre todo con Ferran Torres, que falló una de las ocasiones más claras a pase de Cucurella y mandó otro balón al travesaño después de que Vozinha tapase todos los huecos.

Una actuación que pasa a la historia de los Mundiales y un portero al que vamos a recordar en España por el frio baño de agua que ha dado a la Selección favorita del torneo en el partido debut. Ahora España tiene que ganar los dos partidos que les quedan en fase de grupos si quieren clasificarse a los dieciseisavos de final. Primero lo hará contra Arabia Saudí, dejando el último partido contra Uruguay, la otra selección más potente de nuestro grupo.