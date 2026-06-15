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La afición de España se suma a la decepción tras el debut y pide cambios: “Si esto nos pasa con Cabo Verde…”

La afición de España se suma a la decepción tras el debut y pide cambios: “Si esto nos pasa con Cabo Verde…”
Unas aficionadas de la Selección Española tras el partido contra Cabo Verde. ElDesmarque
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Nadie podía esperar que, una vez más, la Selección Española iba a comenzar un Mundial sin victoria. Parece una maldición y otro año más hemos vuelto a hacer pleno después de empatar contra Cabo Verde. Desde ElDesmarque hemos preguntado a los aficionados de la Selección que se encontraban por Madrid viendo el partido para preguntárles qué les ha parecido este debut tan agridulce. La mayoría confía en remontar la situación y otros son mucho más dramáticos señalando que esto ha ocurrido contra una selección en teoría menor y que cuando lleguen los grandes lo vamos a pagar. ¡Incluso hay quien señala que es una crisis para el seleccionador Luis de la Fuente! Puedes ver la encuesta completa en el vídeo superior.

Un aficionado en la encuesta de ElDesmarque
Un aficionado en la encuesta de ElDesmarque. ElDesmarque
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