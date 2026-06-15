La afición de España se suma a la decepción tras el debut y pide cambios: “Si esto nos pasa con Cabo Verde…”

Fran Duarte Madrid, 15 JUN 2026 - 21:10h.

Los aficionados de la Selección se han mostrado muy decepcionados por el debut de España en el Mundial contra Cabo Verde y ya hablan de "crisis"

Santi Cañizares pide la revolución que ya realizó Luis de la Fuente y que necesita España: "Salvo cuatro"

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