La afición de España se suma a la decepción tras el debut y pide cambios: “Si esto nos pasa con Cabo Verde…”
Los aficionados de la Selección se han mostrado muy decepcionados por el debut de España en el Mundial contra Cabo Verde y ya hablan de "crisis"
Santi Cañizares pide la revolución que ya realizó Luis de la Fuente y que necesita España: "Salvo cuatro"
Nadie podía esperar que, una vez más, la Selección Española iba a comenzar un Mundial sin victoria. Parece una maldición y otro año más hemos vuelto a hacer pleno después de empatar contra Cabo Verde. Desde ElDesmarque hemos preguntado a los aficionados de la Selección que se encontraban por Madrid viendo el partido para preguntárles qué les ha parecido este debut tan agridulce. La mayoría confía en remontar la situación y otros son mucho más dramáticos señalando que esto ha ocurrido contra una selección en teoría menor y que cuando lleguen los grandes lo vamos a pagar. ¡Incluso hay quien señala que es una crisis para el seleccionador Luis de la Fuente! Puedes ver la encuesta completa en el vídeo superior.