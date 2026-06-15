Ángel Cotán 15 JUN 2026 - 20:54h.

El exportero internacional recuerda un episodio que se asemeja al debut mundialista

Cucurella pasa del ruido pero España deja varios suspensos, las notas del debut ante Cabo Verde

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Bajonazo. La Selección Española debutó en el Mundial de 2026 con un empate a cero ante la humilde Cabo Verde. Luis de la Fuente no acertó con el plan inicial y tardó en mover el banquillo, condicionado por el estado físico de sus jugadores más desequilibrantes. España fue presa de su previsible circulación de balón, pero también de la falta de pegada. Unas preocupantes sensaciones que llevan a Santi Cañizares a pedir una revolución.

El que fuera portero internacional español comentó en Tiempo de Juego COPE el primer partido de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Allí, Cañizares lanzó la vista atrás y mostró su confianza en Luis de la Fuente recordando una situación similar a la que debe afrontar ahora.

Santi Cañizares pide a Luis de la Fuente una revolución en España

El ahora tertuliano deportivo comenzó su análisis del empate ante el combinado caboverdiano pasando la pelota al tejado de Luis de la Fuente: "Para mí España, más allá de hacer matemáticas, lo que tiene que hacer es una reflexión interior, que estamos hecho un desastre, el equipo no está en forma y aquí lo que se necesita es una intervención del entrenador".

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Fue entonces cuando Santi Cañizares desempolvó el momento similar que ya vivió el seleccionador nacional en las inferiores: "Yo confío en Luis de la Fuente porque en un Europeo Sub 21 perdió contra Italia 3-1 el primer partido, nos pasa por encima Italia e interviene en el segundo y el tercero. Del primer partido a la final hay seis cambios, ni la mitad del primer partido jugaron la final. Más allá de quién tenía más valor o menos, dijo 'este está para jugar, este no'".

Un precedente que, a su juicio, el seleccionador debería repetir aunque es consciente de las dificultades: "¿Será capaz de hacerlo con la Selección absoluta? Evidentemente a nivel mediático es mucho más difícil hacer estas cosas que con la sub 21. Ese campeonato para mí fue el ejemplo de lo que tiene que hacer un seleccionador. Cuando llega al Mundial hay gente que es muy buena que no está y hay gente que no es tan buena que sí está. Para mí este equipo, en este momento puntual, necesita la intervención valiente de un entrenador cualificado. Salvo cuatro jugadores, los dos laterales, Pedri y Lamine Yamal, todos los demás están muy lejos, no nombro al portero ni a los centrales porque no han tenido trabajo. Todos los demás están muy lejos de su mejor nivel".