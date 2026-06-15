Ángel Cotán 15 JUN 2026 - 20:17h.

El seleccionador realizó su primera valoración en zona mixta

Cucurella pasa del ruido pero España deja varios suspensos, las notas del debut ante Cabo Verde

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Luis de la Fuente analizó el decepcionante empate de España ante Cabo Verde. El técnico nacional, aún confiando en sus pupilos, reconoció errores en el primer encuentro de La Roja en el Mundial 2026. Cuestionado por los extremos, el seleccionador explicó la fórmula para arreglar los problemas con balón que padeció el combinado español este lunes.

Nada más finalizar el primer encuentro mundialista de España, Luis de la Fuente atendió a los compañeros de TVE en zona mixta. El entrenador nacional también habló de nombres propios como el de los extremos Nico Williams y Lamine Yamal.

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Las palabras de Luis de la Fuente tras el España - Cabo Verde

Al ser cuestionado por los problemas con balón y la falta de gol en el debut de España, el seleccionador explicó cómo corregirlo: "Insistiendo, seguir en la misma idea, seguir mejorando en la faceta finalizadora con más finura, pero bueno, hoy es de esos partidos que generas mucho pero te falta quizás la frescura que hay que tener en este tipo de partidos".

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Luis de la Fuente ensalzó la labor defensiva de Cabo Verde y achacó el empate a cero a la falta de aciertosde los delanteros españoles: "Ellos son un equipo muy organizado, hemos visto desde el primer momento que estaban los diez defensores al borde del área, es difícil generar así. Quizás ha faltado circulación, pero cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Hay que seguir así, sabemos que esto es muy difícil y son partidos que cuesta mucho ganar".

Por último, el seleccionador respondió al papel de Lamine Yamal y Nico Williams en el próximo encuentro del Mundia: "El objetivo es que vayan adquiriendo confianza y ritmo para estar mejor. Seguro que ante Arabia estarán mejor, ellos y todos. Ese es el objetivo que nos marcamos a corto plazo".