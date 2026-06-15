Acogerá ocho partidos del Mundial 2026 y es uno de los más llamativos del torneo

Los estadios del Mundial 2026, ordenados por capacidad: así queda la clasificación

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España debuta en el Mundial 2026. Y lo hace en uno de los estadios más espectaculares del torneo, el Mercedes-Benz Stadium, conocido durante estos meses simplemente como 'Estadio de Atlanta' a efectos de la FIFA para evitar patrocinios publicitarios. Aquí disputará el equipo de Luis de la Fuente su primer encuentro ante Cabo Verde, este lunes a las 18:00 horas, y también jugará el próximo sábado ante Arabia Saudí, mientras que el tercer encuentro será en territorio mexicano.

Se trata, probablemente, del estadio más moderno del Mundial. Y eso es mucho decir. Acogerá cinco partidos de la fase de grupos y tres más de eliminatorias, poniendo fin a su paso por el torneo en las semifinales del miércoles 15 de julio, ojalá que de nuevo con España como protagonista.

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Mercedes-Benz Stadium, capacidad y curiosidades

Inaugurado en agosto de 2017, el estadio tiene una arquitectura indescriptible. A nivel exterior, lo primero que llama la atención es su techo retráctil, con forma circular y con el logo de Mercedes-Benz. Como curiosidad, la FIFA ha intentado tapar ese logo de distintas maneras, pero finalmente ha sido completamente imposible. Sí lo ha conseguido en su fachada exterior, claro. También llama especialmente la atención su fachada interior, con formas triangulares totalmente asimétricas que lo convierten en un recinto con un sello propio.

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A nivel interior, el videomarcador 360º de forma circular copa buena parte de los focos. Tiene tres niveles de gradas, si bien es cierto que uno de los focos sólo tiene una grada baja. Tiene una capacidad cercana a los 71.000 espectadores.

Qué partidos del Mundial se juegan en el estadio de Atlanta

El estadio es habitualmente la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United FC de la MLS, pero durante este Mundial se utilizará de manera exclusiva para partidos de fútbol.

Acogerá estos cinco encuentros durante la fase de grupos:

España-Cabo Verde , lunes 15 de junio a las 18:00 horas.

, lunes 15 de junio a las 18:00 horas. Chequia-Sudáfrica, jueves 18 de julio a las 18:00 horas.

España-Arabia Saudí , domingo 21 de junio a las 18:00 horas.

, domingo 21 de junio a las 18:00 horas. Marruecos-Haití, jueves 25 de junio a las 0.00 horas.

Congo-Uzbekistán, domingo 28 de junio a las 1:30 horas.

Además, también acogerá tres partidos más de la fase eliminatoria: