Posibles cruces, fechas y horarios de España en el Mundial 2026 si avanza hacia la final

Se podría cruzar con Argentina en dieciseisavos y a Portugal, Inglaterra o Croacia en octavos

Calendario completo del Mundial 2026, fechas, horarios y sedes de España y todos los partidos

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Arranca el Mundial 2026 para España. La selección de Luis de la Fuente debuta este lunes ante Cabo Verde en un torneo en el que se postula como una de las grandes favoritas para ganar el título. De momento, tendrá que superar una fase de grupos en la que también se mide a Arabia Saudí y Uruguay. Y si avanza, tendría que jugar una ronda adicional de dieciseisavos de final que se añade en este nuevo y polémico formato de 48 selecciones.

De momento, las fechas de los tres primeros partidos de España están claras (horario peninsular español):

España-Cabo Verde : lunes 15 de junio a las 18:00 horas en Atlanta.

: lunes 15 de junio a las 18:00 horas en Atlanta. España-Arabia Saudí : domingo 21 de junio a las 18:00 horas en Atlanta.

: domingo 21 de junio a las 18:00 horas en Atlanta. Uruguay-España: sábado 27 de junio a las 2:00 horas en Guadalajara.

Posibles cruces y horarios de España si avanza hacia la final

¿Y si España sigue avanzando rondas? ¿Cuándo jugaría? Cabe recordar que España pertenece al grupo H. Si consigue acabar la fase de grupos en primer lugar (1H), iría por la parte izquierda del cuadro. Si acaba en segundo lugar (2H), iría por la parte derecha. Además, también se clasifican a dieciseisavos ocho de las 12 terceras, aunque en ese caso es más complejo intuir la posible ubicación de cada selección en el cuadro. Los dos primeros del grupo español se cruzarán con los dos primeros del grupo J, que está formado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Si España acaba primera (1H), se mediría al segundo del grupo J (2J) en dieciseisavos de final. Estos sería sus horarios en caso de avanzar por el lado izquierdo del cuadro:

Dieciseiavos : ante 2J el jueves 2 de julio a las 21:00 horas en Los Ángeles.

: ante 2J el jueves 2 de julio a las 21:00 horas en Los Ángeles. Octavos : ante el ganador del 2K vs 2L el lunes 6 de julio a las 21:00 horas en Dallas.

: ante el ganador del 2K vs 2L el lunes 6 de julio a las 21:00 horas en Dallas. Cuartos : viernes 10 de julio a las 21:00 horas en Los Ángeles.

: viernes 10 de julio a las 21:00 horas en Los Ángeles. Semifinal: martes 14 de julio a las 21:00 horas en Dallas.

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Si España acaba segunda (2H), se mediría al primero del grupo J (1J) en dieciseisavos. Estos serían sus fechas y horarios en caso de avanzar por el lado derecho del cuadro:

Dieciseisavos : ante 1J en la madrugada del viernes 3 al sábado 4 de julio a las 0:00 horas en Miami.

: ante 1J en la madrugada del viernes 3 al sábado 4 de julio a las 0:00 horas en Miami. Octavos : ante el ganador del 2D vs 2G el martes 7 de julio a las 18:00 horas en Atlanta.

: ante el ganador del 2D vs 2G el martes 7 de julio a las 18:00 horas en Atlanta. Cuartos : madrugada del sábado 11 al domingo 12 de julio a las 3:00 horas en Kansas City.

: madrugada del sábado 11 al domingo 12 de julio a las 3:00 horas en Kansas City. Semifinal: miércoles 15 de julio a las 21:00 horas en Atlanta.

La final se disputará el domingo 19 de julio a las 21:00 horas en Nueva York/Nueva Jersey, mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto se jugará el sábado 18 de julio a las 23:00 horas en Miami.

*Todos los horarios corresponden con el horario peninsular español (CEST).