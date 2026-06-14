España - Cabo Verde, horario y dónde ver el debut de la Selección Española en el Mundial 2026

Redacción ElDesmarque Madrid, 14 JUN 2026 - 18:50h.

La Roja se estrenará en el Mundial contra Cabo Verde y será el primer partido de la jornada del Grupo H

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Lunes 15 de junio, el día señalado en rojo desde hace muchos meses. Tras la conquista de la Eurocopa en 2024 y consolidarse como una de las favoritas para el Mundial de 2026, la Selección Española arranca su aventura en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. El conjunto de Luis de la Fuente afronta este estreno como una de las máximas candidatas al título y sabe que el primer encuentro es crucial para empezar con buen pie en el torneo. La Roja llega a este partido con un empate a uno ante Irak en el primer partido amistoso antes del Mundial y con una victoria frente a Perú por tres goles a uno en el último encuentro de preparación en el que España recuperó las buenas sensaciones.

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¿Cuándo y dónde se disputa el España - Cabo Verde: el debut de la Selección Española en el Mundial 2026?

El estreno de España en el Mundial 2026 será frente a Cabo Verde y tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, una de las sedes más espectaculares de esta Copa del Mundo ya que tiene 75.000 espectadores como capacidad base. El partido se disputará este lunes 15 de junio a las 18:00h horario peninsular y será el primer encuentro del Grupo H, ya que el otro enfrentamiento (Arabia Saudí - Uruguay) será horas más tarde, a las 00:00h.

¿Cómo ver el España - Cabo Verde: el debut de La Roja en el Mundial 2026?

El encuentro entre España y Cabo Verde se podrá ver en abierto por La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat. También a través de plataformas como DAZN y DAZN Mundial y por el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+. Además, podrás seguir la información sobre el partido en directo a través de la web de ElDesmarque.