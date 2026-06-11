EA Sports FC lanza su predicción del ganador del Mundial 2026 y apuesta por España

Gustavo Maeso 11 JUN 2026 - 16:43h.

EA Sports vuelve a apostar por España: su simulación del Mundial 2026 sitúa a La Roja como campeona y cuenta con una racha de aciertos del 100% desde 2010

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El Mundial masculino de fútbol 2026 arranca hoy, 11 de junio, y como ya es tradición en cada gran cita futbolística, EA Sports ha publicado su esperada simulación oficial del torneo. La compañía, responsable de la saga futbolística más popular del mercado, aunque ahora ya no tenga licencia oficial, asegura que España levantará el trofeo el próximo mes, conquistando así su segundo Mundial masculino después del histórico triunfo logrado en 2010.

La predicción no ha pasado desapercibida. Y es que las simulaciones de EA acumulan una llamativa tasa de acierto del 100% desde precisamente el Mundial de Sudáfrica. Según los datos compartidos por la propia compañía, el videojuego acertó los campeones de las últimas cuatro Copas del Mundo masculinas: España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. En el post publicado en X por la compañía lo dejan claro: "Hemos acertado cuatro seguidas. Ahora hemos vuelto a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón?".

Lamine Yamal sería el máximo goleador

La simulación de este año dibuja un escenario especialmente optimista para la selección española. El modelo proyecta que el combinado nacional logrará imponerse en un torneo especialmente exigente, marcado además por el nuevo formato de 48 selecciones participantes y una mayor carga competitiva desde las primeras rondas.

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Uno de los nombres propios del informe es el de Lamine Yamal. El extremo español, que llega al torneo con apenas 18 años, aparece como máximo goleador de la competición en la simulación de EA Sports. De confirmarse algo parecido en la realidad, estaríamos ante una de las irrupciones más impactantes en la historia reciente de los Mundiales.

Cada Mundial viene acompañado por todo tipo de pronósticos estadísticos, modelos matemáticos y análisis basados en inteligencia artificial, pero pocos generan tanto interés mediático como los de EA Sports. La razón es sencilla: la compañía lleva años construyendo una narrativa de precisión alrededor de sus simulaciones.

El caso más recordado sigue siendo el de 2010, cuando el videojuego anticipó el triunfo de España en Sudáfrica antes incluso de que comenzara el campeonato. Posteriormente acertó también las coronas de Alemania, Francia y Argentina, algo que ha contribuido a reforzar la credibilidad del sistema entre aficionados y medios especializados.

El Mundial sin FIFA de EA Sports

Pero este Mundial llega con un cambio importante en el universo de los videojuegos. EA Sports ya no posee la licencia oficial de FIFA, por lo que el torneo no aparece de forma oficial en el nuevo EA Sports FC 26. Si quieres jugar el torneo oficial con licencias tendrás que hacerlo con el nuevo FIFA World Cup Launch Edition a través de Netflix.

Sin embargo, la desarrolladora americana ha encontrado fórmulas para mantener una experiencia que recuerde al Mundial en su simulador. Recientemente, el juego recibió una actualización llamada “World’s Game”, que incorpora un torneo de 48 equipos claramente inspirado en el Mundial real, aunque sin utilizar nombres ni símbolos oficiales de FIFA.

Ahora solo queda que el balón comience a rodar y comprobar si el algoritmo de EA Sports vuelve a acertar o si el fútbol, una vez más, rompe todos los pronósticos.