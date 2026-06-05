El nuevo FIFA llega con el Mundial y de la mano de Netflix

Gustavo Maeso 05 JUN 2026 - 15:32h.

FIFA World Cup: Launch Edition aterriza el 11 de junio con partidos rápidos, multijugador y tu smartphone como mando de juego

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Desde que la FIFA rompió su idilio con Electronic Arts y separaron sus caminos, se anunció que habría nuevos videojuegos con la licencia oficial de la máxima asociación del fútbol mundial. Hoy hemos conocido el anuncio del nuevo videojuego con el nombre "FIFA" que llega junto al Mundial de Fútbol que comienza dentro de seis días: el próximo 11 de junio llega FIFA World Cup: Launch Edition, un nuevo videojuego oficial que se juego en exclusiva en Juegos Netflix y que transforma cualquier smartphone en un mando improvisado para disputar partidos desde el sofá.

El resultado es un título pensado para jugar de forma rápida, accesible y social, sin necesidad de consolas ni periféricos adicionales. Basta con tener una cuenta de Netflix, una televisión compatible y un teléfono móvil. La idea detrás de FIFA World Cup: Launch Edition es sencilla: cualquiera puede jugar. Netflix quiere alejarse de las barreras tradicionales de los videojuegos deportivos y apostar por partidas inmediatas, controles intuitivos y encuentros multijugador para hasta cuatro personas.

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Este será el único videojuego oficial del Mundial de Fútbol 2026, aunque también tienes la opción sin licencia de FC 26.

El móvil sustituye al mando

La gran novedad del juego está en cómo se juega. El smartphone pasa a ser el centro de la experiencia. Para empezar un partido solo hay que abrir el título desde la pestaña “Juegos” del televisor, escanear un código QR con el móvil y comenzar a jugar al instante.

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No hay instalaciones complejas, mandos dedicados ni configuraciones avanzadas. Netflix simplifica el acceso al videojuego hasta el extremo para atraer tanto a jugadores habituales como a quienes nunca han tocado un título de fútbol. El sistema recuerda más a una reunión improvisada entre amigos que a una experiencia competitiva tradicional.

Ese enfoque “pick-up-and-play” es precisamente una de las claves de esta nueva etapa de FIFA en el videojuego. Lejos de apostar únicamente por el realismo extremo o la simulación profunda, Launch Edition busca dinamismo, accesibilidad y diversión inmediata. Partidos rápidos, controles sencillos y un ritmo ágil pensado para sesiones cortas y sociales.

El Mundial como gran protagonista

Aunque el lanzamiento oficial se produce el 11 de junio, coincidiendo con el arranque del torneo, Netflix y FIFA ya han adelantado parte del contenido que llegará durante las siguientes semanas. A partir del 11 de julio, coincidiendo con el inicio del Mundial masculino de la FIFA, el juego permitirá disputar encuentros con las 48 selecciones nacionales participantes.

Además, los jugadores podrán recorrer los 16 estadios oficiales del campeonato y controlar a cualquiera de los 1.248 futbolistas que participarán en el torneo. La intención es trasladar toda la atmósfera mundialista directamente al salón de casa.

La propia FIFA define este título como un “saque inicial” de su nueva dirección en videojuegos de fútbol. Un proyecto que irá creciendo con el tiempo mediante actualizaciones y nuevo contenido. Parece que el Mundial es sólo el principio para este título.

Disponible en España y otros 19 países

Los juegos para televisión de Netflix ya funcionan en una veintena de mercados, incluyendo España, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia, Italia, México o Reino Unido. La compañía asegura que seguirá ampliando la disponibilidad progresivamente en nuevos territorios. De hecho, el título ya ha comenzado una fase de acceso limitado en Brasil antes de su despliegue global definitivo.

Con este lanzamiento, Netflix busca que el Mundial no solo se vea. También quiere que se juegue. Y lo hará apostando por un formato donde el smartphone se convierte en balón, mando y entrada directa al estadio digital. El torneo del "nuevo FIFA" comienza el 11 de junio.