Juan Pérez 28 MAY 2026 - 13:38h.

Un movimiento similar al de Zidane o Maradona de los últimos años

Las 4 alternativas gratuitas a PC Fútbol 8 con pura esencia manager

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El esplendor de la actualización del Mundial en FC 26 con The World's Game tiene un regalo gigantesco bajo el brazo para acaparar todas las miradas bajo la estela de Pelé. El brasileño llega con carta de icono como un premio a la comunidad al igual que en años anteriores sucedió con Maradona o Zidane, un impulso gratuito sin necesidad de jugar un partido ni de hacer SBC, pero con fecha y requisitos limitados.

La base de jugadores de FC 26 tras el resumen completo del año con los mejores equipos completados va a crecer exponencialmente en los próximos días por el imán de vincular el juego a la Copa del Mundo en plena cita internacional con el gancho que eso supone para millones de jugadores. Y por si fuera poco, a partir del 5 de junio hay un vínculo con Pele para conseguir su carta de 93 de media automáticamente con un único requisito, entrar en la consola o PC.

Todo usuario que inicie sesión en PlayStation, Xbox o PC para abrir el juego puede desbloquear automáticamente la carta de Pelé sin hacer absolutamente nada. La única limitación es que es una gestión que no se puede realizar desde la Web App, y que tiene un marco de fechas para la reclamación: del viernes 5 de junio al 24 de julio, cinco días después de la gran final del Mundial en el MetLife Stadium.

La buena noticia es que la carta de Pelé tiene continuidad, porque permite tres evoluciones distintas: delantero centro con tiro raso, extremo derecho con tiro colocado o MCO con pase al hueco. Estas son las cuatro versiones de Pelé, tanto la carta base como las evoluciones. Aquí está el desglose completo de las estadísticas en su carta principal y sus 'evos'.

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Pelé básico

Posición: MCO

MCO Valoración general: 93

93 PAC (Ritmo): 91

91 SHO (Tiro): 91

91 PAS (Pase): 90

90 DRI (Regate): 93

93 DEF (Defensa): 65

65 PHY (Físico): 80

Pelé con evolución a delantero centro

Posición: DC

DC Valoración general: 96

96 PAC (Ritmo): 94

94 SHO (Tiro): 95

95 PAS (Pase): 95

95 DRI (Regate): 98

98 DEF (Defensa): 70

70 PHY (Físico): 86

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Pelé con evolución a extremo derecho

Posición: ED (RW)

ED (RW) Valoración general: 96

96 PAC (Ritmo): 96

96 SHO (Tiro): 94

94 PAS (Pase): 94

94 DRI (Regate): 98

98 DEF (Defensa): 70

70 PHY (Físico): 84

Pelé como mediocentro ofensivo evolucionado

Posición: MCO (CAM)

MCO (CAM) Valoración general: 96

96 PAC (Ritmo): 93

93 SHO (Tiro): 96

96 PAS (Pase): 98

98 DRI (Regate): 98

98 DEF (Defensa): 72

72 PHY (Físico): 86

El abastecimiento de la gratuidad de FC 26 para el próximo mes tiene demasiados ingredientes en el cajón del marketing, porque desde Electronics Arts están seguros de que el beneficio puede ser gigantesco con la cita mundialista. Por eso esta entrega se alinea a la decisión de mantener el juego varias semanas más de manera gratuita en el PS Plus Essential, lo que significa tener un núcleo gigantesco de jugadores que pueden entrar de cero con el futuro gasto correspondiente. Un plus para volver a reiniciar el gusto, llamar a ese colega con el que jugabas hace unos meses o entrar de lleno para disfrutar de los últimos meses del juego antes de la nueva entrega.