Juan Pérez 26 MAY 2026 - 16:17h.

La fecha original de lanzamiento se retrasa con respecto a las filtraciones

Los 26 jugadores de España que no están convocados y armarían un equipazo en el Mundial 2026

Compartir







El divorcio entre EA Sports y la FIFA en los últimos años tiene como consecuencia varios desarrollos de videojuegos alternativos así como un desplante a la versión mundialista de FC 26. La apuesta por introducir un campeonato mundial llega en los próximos días al simulador de fútbol más sonado y lo hace con más de 50 selecciones con alguna recuperación histórica, pero no tendrá logos, canciones ni el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

FC 26 propone su propio torneo internacional a modo de Mundial con la expansión gratuita denominada The World's Game, una descarga automática a partir del 4 de junio (en móviles el 28 de mayo) que tiene acceso directo en el menú inicial. Con la promesa de renovar las caras de muchos jugadores, incorporar nuevos kits con múltiples alternativas e incorporar balones oficiales, el pacto está en la gratuidad del DLC a sabiendas de que los beneficios están en los sobres.

PUEDE INTERESARTE Las peticiones masivas de la comunidad a XBOX, la próxima tarea de Asha Sharma

La historia del otrora FIFA con el Mundial ha ido cambiando con el paso de los años, desde aquella época donde todo pasaba por la creación de un nuevo juego al DLC gratuito sin licencias de esta era. Una aventura con ventajas e inconvenientes que traza un nuevo ángulo para la comunidad con nuevas cartas y la recuperación de selecciones históricas como Brasil, que por primera vez en dos años recupera las licencias para brillar de manera oficial en el juego de EA Sports.

El peso de las licencias es bastante relevante, pero si eres el rey del simulador en la actualidad nadie le va a toser, más aún con la estrategia actual de la compañía. Por eso el encuentro directo con este Mundial suigéneris de FC 26 pasa por el menú principal hasta entrar directamente ahí en The World's Game o Festival of Football para entrar directamente en la nueva modalidad con el torneo de las 48 selecciones.

PUEDE INTERESARTE Las 12 joyas rebajadas para Switch 1 y 2 a menos de 15 euros

Aunque no pueden utilizar los entornos gráficos del Mundial sí están disponibles muchos de los estadios oficiales de la cita internacional como el Azteca, el MetLife o el BBVA, algunos de los enclaves más destacados para la cita. Dentro del entorno jugable se van a implementar nuevos desafíos de manager así como un modo carrera de jugador con nuevos iconos desde el mencionado 4 de junio. El roster completo es de más de 50 selecciones de entre las cuales se eligen 48 para ese Mundial, aunque todavía no se ha detallado si hay licencias de todas las clasificadas a la cita mundialista.

El respaldo gratuito en PS5 de FC 26

El valor de FC 26 para la actualización del Mundial tiene un extra para ampliar los millones de jugadores, y es que parte de la gratuidad del PS Plus desde la suscripción esencial. En una maniobra lógica de EA Sports, la compañía sostiene el juego sin coste extra para los jugadores suscritos en el online de PlayStation hasta el 16 de junio, con todo lo que eso significa para The World's Game. De hecho el nuevo pack de cartas estarán presentes con los sobres mundialistas repletos de las 48 selecciones nacionales, los nuevos iconos y héroes.