Ángel Cotán 26 MAY 2026 - 13:14h.

El Mago de Moaña responde a todo tipo de cuestiones ante los medios

Marián Mouriño, de Claudio Giráldez a Iago Aspas: "Gracias por darnos este regalo"

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Iago Aspas se queda. Al menos una temporada más. El capitán del Celta de Vigo apostó por renovar su contrato en una decisión muy madurada y en la que Claudio Giráldez, así como su familia, ha sido muy importante. El moañés se sentó este martes en sala de prensa y respondió a las preguntas de los medios. Entre ellas, el atacante fue cuestionado por el ejemplo de Jesús Navas y la retirada que protagonizó a mitad de temporada. También respondió al ascenso del Deportivo de La Coruña.

La primera pregunta era obligada y atendía a los motivos que demoraron su respuesta final: "Esperé para ver si sentía sintiéndome útil, si seguía teniendo minutos dentro del campo. Desde el club me hicieron ver que sería muy partícipe en el proyecto. Los futbolistas pueden ser un crack, que si no aportan dentro, mejor echarse a un lado. Me he encontrado muy bien, unido a la clasificación europea, me hacía ver que podía aportar mucho más".

Su familia también fue clave en la decisión, aunque la estrella olívica temía que sus hijos 'filtrasen' la noticia en el colegio: "Es un paso difícil, los que sois padres lo sabéis. Echando de menos y estando lejos, ellos también me animaban a seguir. Ellos ya se lo querían decir a sus compañeros en el colegio y tardé mucho en decirlo porque me daba miedo a que lo contaran. Y el club quería tener unos días para grabar el vídeo".

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Iago Aspas, el ejemplo de Jesús Navas y un Celta - Deportivo

Una temporada más y se acabó. Aspas fue cuestionado por una hipotética renovación el próximo curso, pero lo descartó: "Ni yendo a la Champions que nunca la jugué. La verdad que voy a cumplir 39 años en breve y es hora de dar un paso al lado. Ni jugándola". Fue entonces cuando, al ser repreguntado, se le expuso el ejemplo de Jesús Navas.

La leyenda sevillista colgó las botas a mitad de temporada tras un proceso de renovación convulso. Ni una clasificación a la Liga de Campeones le invitaría a seguir el ejemplo del palaciego: "No sé lo que va a pasar mañana, imagina dentro de un año. Siendo sincero creo que va a ser la última y no habrá vuelta atrás".

Aspas finalizó su comparecencia respondiendo al derbi gallego. También influyó en la decisión final del moañés, quién celebra el regreso del Deportivo de La Coruña a LALIGA EA Sports: "Parece que se alinearon los astros. Siempre he deseado volver a disfrutar de un derbi, darles la enhorabuena a ellos y será bonito para todos. Será especial para muchos de mis compañeros que lo van a jugar. Quizás Iván Villar era el único. Las últimas veces que visité Riazor se me dieron bien sabiendo de la dificultad. Tienen una base buena".