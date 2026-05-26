Fran Fuentes 26 MAY 2026 - 12:51h.

La delicada situación económica del conjunto granota empuja a realizar una cuantiosa venta

Qué jugadores de LALIGA terminan contrato y quedarán libres en el mercado de fichajes

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Carlos Espí se ha convertido en una de las sensaciones de LALIGA en esta recta final de la temporada. Tanto es así que ya había algunas voces que incluso le postulaban como alternativa a la delantera de España en la lista de Luis De la Fuente. Si bien su presencia en la prelista de 55 futbolistas está justificada, e incluso podría colarse en la lista definitiva si se dan bajas en la delantera. A sus 20 años, se ha convertido en un prospecto de delantero con mucho futuro, y el conjunto granota lo sabe. Sin embargo, puede verse obligado a tomar una decisión drástica sobre su futuro.

Y es que, según informa SER Deportivos Valencia, el Levante puede verse obligado a vender a Carlos Espí este mismo verano. Y es que el club granota sufrió un descuadre que descendió su coste de plantilla, dentro de los límites establecidos por LALIGA, a 17.4 millones de euros, el más bajo de toda la categoría. De este modo, el club necesita hacer una gran operación para poder elevar ese coste y conformar una plantilla competitiva de cara al próximo curso.

Carlos Espí, el mejor situado para una gran venta que dé oxígeno al Levante

En este sentido, dicha venta no tendría por qué ser necesariamente Carlos Espí, aunque ahora mismo es el mejor situado, y al que más dinero podrían sacar y el que más interés genera, después de la gran temporada que ha realizado. No en vano, se ha erigido como el líder futbolístico del equipo por encima de otros jugadores como Carlos Álvarez o Karl Etta-Eyong, quien empezó muy bien el curso pero su gran racha se diluyó muy pronto.

Recién renovado hasta el 2028, el Levante UD se remite a su cláusula de rescisión, tasada en 25 millones de euros, y, según la citada información, tan solo falta saber cuál es el club que la abona, ya que habría varios dispuestos a ello. Así las cosas, el club lograría dar un salto notable en cuanto al coste de plantilla y podría planificar varios fichajes que eleven el nivel deportivo y les permita competir en una condición menos desfavorable.

Así las cosas, el rendimiento de Carlos Espí ha estado fuera de toda duda este curso. Si bien con Julián Calero le costó entrar en las alineaciones, Luís Castro no ha tenido problemas para confiar en él. La respuesta del delantero de Talavera de la Reina ha sido óptima en su debut como jugador de Primera división, logrando 13 goles en 27 partidos contando LALIGA y la Copa del Rey. Unos números que han despertado el interés de varios clubes de Europa por el ariete de 1,94 metros de altura.