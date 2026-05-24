Pablo Sánchez 24 MAY 2026 - 00:38h.

El dinero que han ganado los 20 equipos de LALIGA EA Sports tras la clasificación final de LALIGA EA Sports

Los granotas lograron la salvación en LALIGA EA SPORTS

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Pablo Martínez compareció ante los medios tras el partido entre el Real Betis y el Levante en La Cartuja, un encuentro que supuso el final de la temporada para ambos con los objetivos conseguidos. El cuadro granota tuvo que esperar a esta última cita para certificar su permanencia en LALIGA EA SPORTS. Les valía el empate, pero lo pasaron mal hasta el final.

El jugador del Levante incluso desveló entre risas las palabras que mantuvo durante el encuentro con algunos jugadores del Betis para pedirles que bajaran el pistón en un encuentor en el que no se jugaban nada. Además de eso, aplaudió el nivel del equipo en el último tramo de campeonato y dejó algunas pinceladas sobre su futuro.

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La rueda de prensa de Pablo Martínez

La salvación: "Una alegría para todos, la verdad, después de todo el año peleando ahí abajo, de que mucha gente no creyese, por ellos, lo hemos conseguido".

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Qué ha hecho mal el Levante: "Al final cuesta mucho venir de Segunda, crear una estrcutura, un equipo, al final presupuesto bajo, muchas decisiones, chavales de la cantera. Es difícil".

La transformación del equipo: "Hemos hecho las cosas muy bien, el trabajo ha sido muy sólido, seguimos la línea del míster y una alegría para todos".

Última jornada: "Teníamos la idea de hacer lo nuestro, con un empate nos valía. Encaramos bien el partido y los resultados acompañaron, gracias a Dios estamos en Primera".

Convencimiento: "Creer en nosotros, mirarnos a la cara y creer que se podía sacar. Ha sido una locura el año que nos han regalado. El Ciutat ha sido un fortín, la segunda vuelta ha sido espectacular, ganamos muchos partidos allí y esto es una alegría para ellos".

Carlos Espí: "Es un chico muy humilde y trabajador, se está ganando todo lo bueno que le está pasando y ojalá el premio de la selección".

Charla con los jugadores del Betis: "Siempre y encima con Isco y Fornal que estuviesen más tranquilos. Fornals se ve que no me ha escuchado bien".

Contrato: "Siempre lo he dicho, estoy muy feliz aquí y no me importaría".

Mensaje a la afición: "Que disfruten, que salgan a celebrarlo y que esto es por ellos".