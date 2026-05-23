Alineaciones confirmadas de Real Betis y Levante en la jornada 38 de LALIGA

Álvaro Borrego 23 MAY 2026 - 19:44h.

Isco vuelve a ser titular en LaLiga un año después

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Real Betis Balompié y Levante UD cierran la temporada en La Cartuja, en lo que será un duelo vital para los de Luis Castro en su lucha por la salvación, para la que únicamente les basta un punto para sellar matemáticamente la permanencia en Primera División. Enfrente, un conjunto verdiblanco sin objetivos en juego, ya con el regreso a la Champions asegurado y con el único propósito de celebrar junto a sus aficionados una clasificación histórica. Con Isco Alarcón como titular en LaLiga un año después.

Sale con todo el Betis

Sorprendentemente Manuel Pellegrini ha puesto en liza un once muy reconocible, apostando por casi todos los titulares. La gran novedad es el regreso de Isco Alarcón a la titularidad. La única vez que salió de inicio este curso fue contra el Utrecht, pero apenas duró unos minutos por culpa de aquel golpe fortuito con Amrabat que lo dejó en el dique seco casi toda la temporada. Junto al malagueño estarán Antony, Ez Abde y Pablo Fornals desde la base de la jugada, con Cucho Hernández como referencia ofensiva.

El Real Betis cuenta con un total de cinco bajas para esta última jornada del campeonato. Manuel Pellegrini no dispone de los lesionados Aitor Ruibal, Marc Bartra y Ángel Ortiz, ausentes desde hace algunas semanas, además de las bajas de Sergi Altimira y Sofyan Amrabat, quien posiblemente no continúe en el club la próxima temporada.

El de este sábado será el último partido como profesional de Adrián San Miguel. El canterano anunció esta semana su retirada y el entrenador ha querido recompensarle permitiéndole despedirse sobre el césped de La Cartuja y ante su afición. Será este el broche soñado para un portero que ha sido internacional por España, que disputó la primera final europea del Betis y que ha logrado siete títulos con el Liverpool, siendo especialmente decisivo en una Supercopa de Europa.

El once del Betis está conformado por Adrián San Miguel; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo; Marc Roca, Fornals, Isco; Antony, Abde y Cucho.

En el banquillo estarán Álvaro Valles, Pau López, Valentín Gómez, Riquelme, Junior Firpo, Nelson Deossa, Lo Celso, Riquelme, Fidalgo, Bakambu y Chimy Ávila.

El once del Levante

En el capítulo de bajas, el entrenador Luís Castro no puede contar con los lesionados Unai Elgezabal ni Carlos Álvarez. El valenciano Víctor García tampoco está listo por una sobrecarga muscular. Además, el delantero Rober Brugué está sancionado por su expulsión del pasado fin de semana ante el Real Mallorca con roja directa.

El defensa alemán Jeremy Toljan completó las dos últimas sesiones de trabajo después de retirarse con una sobrecarga en el último partido y finalmente ha llegado lograr a tiempo para estar enel once.

Luis Castro sale con Ryan, Toljan, Dela, Moreno, Manu Sánchez, Olasagasti, Arriaga, P. Martínez, Iván Romero, Tunde y Carlos Espí.

En el banquillo estarán Campos, Maturro, Pampin, Morales, Vencedor, Raghouber, Iker Losada, Óscar Rey, Etta Eyong, Cortés, Nacho Pérez y Tay.