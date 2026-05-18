El Big Data predice el puesto final de cada equipo en LALIGA: Europa, tierra de nadie y descenso

Ángel Cotán 18 MAY 2026 - 10:49h.

La Europa League, Conference y el descenso acaparan los focos

Por qué España puede quedarse sin equipos en la Conference League y el precedente

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Lunes de resaca en LALIGA EA Sports tras la disputa de la primera jornada unificada de la temporada. Hasta nueve partidos se disputaron a la vez permitiendo sacar conclusiones por Europa y el descenso, aunque queda mucha tela que cortar en ambas batallas, además de la tercera plaza. Hasta cinco equipos pueden acompañar al Real Oviedo en la categoría de plata y varios conjuntos buscan la clasificación europea.

En ElDesmarque volvemos a acudir a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones finales del Big Data que nos proporcionan los compañeros de Driblab. Son las últimas del curso y se aventuran a indicar cuál será la posición final de cada equipo en la tabla clasificatoria de LALIGA EA Sports.

El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports al completo

Hay varios puestos que no necesitan recibir el empuje de las predicciones. Es el caso del líder FC Barcelona, el colista Real Oviedo, el segundo escalón del Real Madrid y el quinto del Real Betis. El resto, un total de dieciséis, quedan por decidir en la última jornada de LALIGA EA Sports. Desde la tercera plaza a Europa, pasando por los equipos que acabarán en tierra de nadie y el temido descenso.

Comenzando por el último equipo que completará el pódium liguero. El Big Data coloca como favorito al Villarreal CF para finalizar tercero con un 64,6% de opciones, mientras que el Atlético de Madrid goza de un 35,4% de opciones de completar el sorpasso.

Entramos en la zona Europa. Según las predicciones, el Celta de Vigo suma un 100% de opciones de finalizar sexto, mientras que el séptimo sería el Getafe CF con un 68,4% de posibilidades. Les sigue el Rayo Vallecano con un 35,1% de probabilidades de finalizar octavo. La Real Sociedad finalizaría en el noveno escalón (24,1%), mientras que el Valencia CF finalizaría en el décimo puesto (31,4%).

En cuanto a la tierra de nadie, el undécimo clasificado a ojos del Big Data sería el Athletic (21,9%), el duodécimo el Espanyol (18,2%), el decimotercero el Alavés (10,4%) y el decimocuarto el Sevilla (14,6%). Al borde del abismo, el puesto número quince sería para Osasuna (11,4%), el dieciséis para el Levante (8,8%)y el diecisiete para el Elche (25,1%). Los equipos que acompañarían al Real Oviedo serían Girona como antepenúltimo (20,4%) y RCD Mallorca como penúltimo (51,5%).