El intento del VAR para cancelar el penalti del Betis en Barcelona: "Isco es el que golpea"

Ángel Cotán 18 MAY 2026 - 08:51h.

Cuadra Fernández tuvo que explicar su decisión

El uno por uno del Betis y las notas con el FC Barcelona en el Camp Nou

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El Real Betis se vino de vacío de su visita al reformado Camp Nou en un partido sin mucha historia. El único choque de la jornada 37 que no se disputó en horario unificado también brindó espectáculo, errores propios y hasta polémica. El FC Barcelona aprovechó la falta de tensión competitiva verdiblanca para llevarse los tres puntos, aunque Isco Alarcón dio vida a los suyos de manera momentánea gracias a una pena máxima señalada por Cuadra Fernández.

El capitán heliopolitano saltó al terreno de juego en la reanudación del encuentro en detrimento de Gio Lo Celso. Poco más de veinte minutos necesitó para meter a su equipo en el partido con un penalti que cocinó y materializó él mismo. Eso sí, con suspense.

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El intento fallido del VAR en el penalti a Isco Alarcón en Barcelona

Cuadra Fernández percibió en directo el contacto de Gavi sobre el mediocentro costasoleño y no dudó, aunque momentáneamente el penalti quedó invalidado por un fuera de juego inexistente. Analizada la supuesta posición antirreglamentaria, el VAR avisó al trencilla principal por otro motivo e intentó alterar su decisión.

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Así comenzó la exposición de Caparrós Hernández, el responsable en la Sala VOR: "Guille, te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación del penalti que has señalado. Cuando estés en la pantalla, avísame, por favor".

El responsable del VAR explicó porqué habría invalidado la decisión inicial de su compañero: "Vale, mira Guille. En el inicio de la jugada no existe fuera de juego, ¿vale? Ahora enviaremos la recreación del SAOT. Y ahora te mostramos la imagen en la que Gavi tiene el pie completamente apoyado y es Isco el que, por detrás, entendemos que es el que golpea".

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Cuadra Fernández tiró de personalidad y apostó por mantener la decisión que apreció sobre el campo: "Vale, para mí, Iván... para mí esto, en la carrera cuando Isco está cargando la pierna es cuando Gavi, que viene por detrás, Isco tiene la posición ganada, le golpea con la pierna. Por lo cual me voy con el penalti".