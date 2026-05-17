Isco Alarcón vuelve a celebrar un gol 367 días después

Álvaro Borrego 17 MAY 2026 - 23:17h.

El malagueño no marcaba en partido oficial desde el 15 de mayo de 2025

El uno por uno del Betis y las notas con el FC Barcelona en el Camp Nou

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En el tarro de las esencias de Isco Alarcón siempre hay lugar para un detalle más. Su participación contra el FC Barcelona demostró que hay un Betis con él y otro sin él. Con el objetivo ya conseguido, y sin la tensión de otros partidos con cosas en juego, Manuel Pellegrini le brindó una parte completa por primera vez después de superar su lesión. El contexto beneficiaba sus argumentos y su entrada al terreno de juego coincidió con la mejoría del equipo, aunque la reacción no acabase siendo suficiente para rascar al menos un empate. En cualquier caso el resultado de este domingo en el Camp Nou era secundario, pero sí que fue importante el hecho de recuperar sensaciones, sumar minutos y, sobre todo, volver a sentirse importante sobre un campo de fútbol. Un aperitivo para el que será el líder de la aventura Champions.

Y es que Isco Alarcón anotó su primer gol de la temporada. Nada menos que en el Camp Nou. Justo cuando se cumplía un año desde su última anotación en partido oficial con el Real Betis. El malagueño no marcaba con la elástica verdiblanca desde el 15 de mayo del año pasado, logrando uno de los tantos del empate contra el Rayo Vallecano. Entonces terminó la temporada, llegó el verano y con él aquella fatídica lesión. Estuvo cinco meses en el dique seco, regresó y la fortuna se cebó de nuevo con él, tras ese encontronazo con Amrabat que le obligó a pasar por quirófano. Ahora, aunque aún no esté para salir de inicio, vuelve a ser importante. Y con él sonríe el equipo.

Justo unos días después de dejar claro que quiere ser el líder bético en la Champions League... y ganar títulos con esta camiseta. "Todavía tengo cuerda para rato. Confío en recuperarme bien y volver al máximo nivel para estar a tope al principio de la temporada que viene, que se vienen cosas ilusionantes", comenzaba diciendo el mediapunta sin dejar espacio a la duda.

Durante una extensa entrevista, Isco Alarcón intenta no detenerse en "lo pasado" y mira con optimismo a todo lo que le llega al Betis. "Los jóvenes béticos han visto un Betis campeón de copa, un Betis que ha llegado a una final europea, van a ver a un Betis en la Champions. Así que bueno, yo creo que este es el camino y ojalá vengan muchos más éxitos con este equipo".