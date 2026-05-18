Celia Pérez 18 MAY 2026 - 09:32h.

La última jornada, al rojo vivo con cinco implicados

Por qué España puede quedarse sin equipos en la Conference League y el precedente

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La última jornada de LALIGA EA Sports llega cargada de emoción. Con el descenso al rojo vivo, hasta cinco equipos se juegan la bajada a Segunda división en el que será el último encuentro de la temporada en Primera división. Al Real Oviedo, que tiene más consumado su cambio de categoría, le queda por saber quiénes serán los dos equipos que le acompañen a LALIGA Hypermotion y que tendrán que salir de entre Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante.

En estos momentos, el cuadro bermellón queda décimo noveno con 39 puntos y el albirrojo, décimo octavo con 40 puntos. Ya fuera del descenso se encuentra el Elche, Osasuna y Levante con 42 puntos. Tan solo tres puntos o menos de diferencia que podría provocar la coincidencia de puntuación en más de dos de ellos tras la última jornada. Por ello, @LaLigaenDirecto ha compartido las distintas posibilidades y los equipos que descenderían en casa caso.

En caso de empate entre Mallorca y Elche, ambos descenderían. En caso de empate entre Mallorca y Osasuna o Levante, el cuadro bermellón descendería. En caso de empate entre el Mallorca, Levante y Elche, de nuevo el cuadro mallorquín descendería acompañado de los ilicitanos. En caso de triple empate entre Mallorca, Levante y Osasuna, son los de Demichelis los que cambiarían de categoría. Y en caso de hasta un cuádruple empate entre Mallorca, Levante, Elche y Osasuna, sería los bermellones y los rojillos los descendidos.

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Solo en un caso de salvaría en conjunto isleño y es si se da el empate a puntos entre Mallorca Elche y Osasuna, que este caso bajarían lo de Sarabia y los de Lisci.

Por ello, todos los ojos se ponen en la última jornada de LALIGA con los cinco equipos jugándose el descenso de categoría. El Mallorca recibirá la visita del Real Oviedo, Girona y Elche se ven las caras en Montilivi, Osasuna visitará el Coliseum para medirse al Getafe y el Levante viaja hasta Sevilla pare enfrentarse al Real Betis.