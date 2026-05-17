Fran Fuentes 17 MAY 2026 - 23:41h.

El técnico navarro se postula como la principal alternativa al banquillo del conjunto groguet

Así queda la pelea por Europa y el descenso y la clasificación tras la jornada 37 de LALIGA EA Sports

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Iñigo Pérez y Marcelino García Toral se abrazaron de manera muy efusiva en la previa del partido entre el Rayo Vallecano y el Villarreal CF en la penúltima jornada de LALIGA EA SPORTS. Con los rayistas apurando sus opciones de Europa por la vía liguera, y los groguets querrán asegurar la tercera plaza frente al Atlético de Madrid en la última fecha. En este sentido, la imagen de ambos hablando amistosamente ha tenido su morbo, ya que el técnico navarro se postula para sustituir al asturiano al frente del 'Submarino amarillo'.

Así las cosas, ambos técnicos se fundieron en un abrazo y charlaron brevemente. A este respecto, y sobre su futuro, se expresó el entrenador navarro, que agradeció el bonito homenaje e incluso los Bukaneros, desde el fondo, sacaron una pancarta en la que se leyó 'esta es tu casa'. "La deuda que siento con esta afición es difícil saldarla porque te hacen sentir hijo de Vallecas y cada día que pasa la deuda aumenta. No hay palabras para expresar la gratitud, solo que intentaré responderla con dedicación", comentó.

"Yo llevo aquí cuatro años y siento ese tipo de emoción pero no hay que olvidar que esto desgasta mucho", señaló el técnico navarro, que aún no ha respondido a la oferta de renovación del club. "Para ser entrenador del Rayo hacen falta muchas cosas. Necesitas un tipo de energía diferente, como para cualquier club, pero aquí el tipo de energía necesitas que se regenere de manera urgente y rápida. Son decisiones y reflexiones que toman tiempo y en ese proceso de reflexión estoy", manifestó.

"Soy consciente que lo que tengo en el vestuario y en las gradas no lo voy a volver a tener. Eso es algo que cualquiera que lo viva sabrá lo que digo. Este es el sentimiento más puro que he visto y aquí he vivido cosas que no he vivido en otro estadio pero los procesos hay que reflexionarlos, pensarlos y en eso estamos", concluyó.