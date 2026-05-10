Joaquín Anduro 10 MAY 2026 - 17:21h.

Marcelino reconoce que el Villarreal buscará el tercer puesto

El uno por uno y notas del Villarreal en casa del Mallorca con Arnau Tenas reivindicado y cuatro suspensos

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La etapa de Marcelino García Toral en el Villarreal se encamina hacia su final después del anuncio de su adiós esta semana y este domingo el cuadro groguet ha igualado 1-1 ante el Mallorca en busca del siguiente objetivo de la tercera plaza, una vez asegurada la Champions. El técnico analizó el encuentro en Movistar+ defendiendo a Arnau Tenas con su error y posteriores paradas, quejándose del calor de Palma y señalando ya al partido ante el Sevilla, al que irán a ganar.

Marcelino García Toral, después del Mallorca-Villarreal

Calor en Son Moix: "Lo normal es que lo haga. Si estás en mitad de mayo y jugamos a las 14 de la tarde en Palma, lo normal es que haga calor. Además, en un estadio tan abierto como este en el que prácticamente no hay sombra en ninguna zona del terreno de juego. Lo sabíamos, se juntó el viento y fue difícil para los dos. Y, por supuesto, quiero dar la enhorabuena a los jugadores, de uno y otro equipo, por el esfuerzo que han hecho hoy".

Diferencia de intensidad entre los dos equipos por lo que hay en juego: "No, yo no he notado que a nuestro equipo le haya faltado intensidad. Lo que quizás ha faltado en el segundo tiempo es más balón. Tuvimos ahí episodios del segundo tiempo donde perdíamos demasiados pases y nos costaba salir. El rival nos apretaba mucho, no ganábamos duelos e la última línea y luego también tuvimos más imprecisiones con balón de las habituales. Y, a medida que fue secándose el campo, creo que en los últimos 20 minutos era difícil porque el Mallorca apretaba micho. Muriqi no te deja salir porque prácticamente en todos los duelos da continuidad al juego y eso te lleva a defender cerca de tu portería. Pero no estoy para nada descontento, creo que a nuestros futbolistas o a mi equipo le haya faltado intensidad".

Paradas de Arnau Tenas tras el error del gol de Muriqi: "Así es el fútbol. Por eso, para los jugadores, se compone su rendimiento de aciertos y errores y, como son seres humanos, el error hay que excusarlo y mira luego. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que se ha rehecho fantásticamente de ese error al final del primer tiempo y en el segundo creo que ha sido nuestro mejor jugador".

Objetivo del Villarreal del tercer puesto en este final de temporada: "Es una ilusión, sí. Sacamos seis puntos y quedan nueve y es cierto que el último partido nos enfrentamos contra el Atlético de Madrid en casa y ahora el próximo miércoles volvemos a jugar en La Cerámica, donde estamos siendo solventes. También jugamos contra un equipo que se está jugando mucho pero la victoria de ayer pues prácticamente les sirve para casi estar salvados y luego tienen otros dos partidos. Nosotros vamos a intentar ganar, independientemente del resultado que se produzca en el partido del Atlético de Madrid ya podríamos quizás, siempre y cuando nosotros ganemos, asegurar esa tercera plaza".