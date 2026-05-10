Asís Martín 10 MAY 2026 - 16:57h.

Aita Galaxy se queda sin jugar el partido Athletic-Valencia de San Mamés por paternidad

El Athletic ha visto irse a Nico del campo en el minuto 34 ante el Valencia

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BilbaoSi la paternidad de Iñigo Ruiz de Galarreta ha sido muy celebrada, el Athletic Club ha tenido una pésima noticia este domingo en San Mamés en el partido de la jornada 35 de la competición liguera en el que se ha enfrentado al Valencia CF, en el que Nico Williams, su jugador estrella y más mediático se ha ido lesionado en la primera parte.

Ha sido un problema muscular (se echaba claramente la mano a la parte trasera del muslo tras encarar a un defensa che), ya veremos de qué índole y grado, pero el extremo internacional se ha ido al suelo de la misma, ha sido atendido por los servicios médicos rojiblancos sobre el césped y se ha ido a la caseta con mala cara en el minuto 34 de juego dando entrada a su hermano Iñaki Williams que ha jugado hoy su partido 507.

Encima otro internacional, Aymeric Laporte, ha sido cambiado al descanso dando entrada a Dani Vivian

Nico Williams ha dado una pésima noticia en el Athletic - Valencia de San Mamés

Ahora queda por ver su estado. Si ha sido precaución o algo más. Pinta a que no estará el miércoles ante el RCD Espanyol en Cornellá el Prat, y hay dos jornadas más de LALIGA por delante ante el RC Celta en Bilbao y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y después, claro, está el Mundial de 2026 en el que Luis de la Fuente dijo esta misma semana que contaba con él y con su buen amigo Lamine Yamal.

Una faena porque Nico era el mejor en el Athletic que vivía del nicosistema de darle todos los balones a él para que inventase algo ante la zaga levantina. Pero tras un año de locos con su pubalgia, que le obligó a parar casi dos meses para seguir un tratamiento externo a Lezama y el Club, ahora vuelve a la enfermería. Veremos por cuanto tiempo...