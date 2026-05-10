Asís Martín 10 MAY 2026 - 15:20h.

Ernesto Valverde se cansa de las preguntas sobre el fichaje de Edin Terzic por el Athletic: "Nos estamos jugando cosas"

El Athletic ha metido a Lekue en lugar del futbolista de Eibar en la lista

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BilbaoEl Athletic Club vuelve este domingo a la protección de San Mamés en la jornada 35 de la competición liguera para medirse al Valencia CF del discutido Carlos Corberán, en otro partido de alto voltaje y con el reto de afianzarse entre los candidatos a Europa, que la verdad es que lo están poniendo a tiro se quiera o no....

Pero no va a poder contar el míster de Viandar de la Vera con Iñigo Ruiz de Galarreta que ha sido baja de última hora en la convocatoria vasca ya que el centrocampsita guipuzcoano ha sido padre por segunda vez según ha informado el propio club bilbaíno en una escueta nota de prensa.

Lekue ha vuelto a la lista ante la baja de última hora de Ruiz de Galarreta

En lugar del Galaxy de Eibar, Ernesto Valverde ha metido en la lista a uno de los que se había quedado fuera por decisión técnica como es el lateral Iñigo Lekue que tras su error grave en la derrota ante el Villarreal de Marcelino en Bilbao ha estado más tiempo fuera que dentro de las convocatorias del Txingurri.

Aparte de la decisión de darle libre a Iñigo Galarreta para estar en compañía de su familia en un momento vital tan importante, Valverde ha dejado fuera del equipo al capitán Iñaki Williams, que venía dando un rendimiento bastante flojo, metiendo en su lugar al catalán Robert Navarro.

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Una petición bastante general entre la afición Athleticzale por ambos motivos, el mal momento dle hermano mayor de Nico Williams y los 8 goles que lleva anotados un futbolista que encara y marca, que encima llegaba a Lezama a coste cero.