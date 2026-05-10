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Kuitxi le echa un ojo al Athletic-Valencia de este domingo en San Mamés (16.15h.)

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El Athletic Club de un Ernesto Valverde en trance de despedida de los escenarios... recibe en San Mamés al Valencia CF a partir de las 16.15 horas (DAZN). Un equipo venido a menos. Tres victorias en las quince ultimas jornadas de LALIGA disputadas en La Catedral. El equipo 'che' ha perdido aquella pegada que noqueó a los leones en aquel domingo de Pascua previo al lunes de Cornites.

Y como la naturaleza no es ajena a las desgracias del ser humano, un viento incómodo soplaba en La Florida expandiendo el aroma desagradable de la soja que se acumulaba en los graneros de Aceprosa. Vendaval había sido lo acontecido en el 'Luis Casanova [sic]. Valdez nos mataba; Claramunt II nos remataba.

Un Valencia CF que resultó determinante en la conquista de las dos últimas Ligas del Athletic Club...

En la 1982-1983, dos cruces finales de locura. Valencia vs Real Madrid y UD Las Palmas vs Athletic en el Insular. Merengues y leones pugnaban por el título; el Valencia de Koldo Agirre, por agarrarse a la categoría. Al Real Madrid le bastaba con ganar para conquistar la liga, enviando con ella al Valencia al infierno de la Segunda. En Canarias, el Athletic, obligado a vencer y pegarse al transitor para asistir desde la distancia a la victoria del equipo che.

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El contundente [1-5] que se marcaron los de Javier Clemente lo convirtió en definitivo un gol de Tendillo. El Real Madrid, sollozando cual niño al que le acaban de robar los caramelos de un bautizo. En definitiva, goleada zurigorri acompañada por la victoria del Valencia. Séptima liga para el que por entonces era el 'Club de Bertendona'.

El Valencia de Koldo Agirre, salvado. La UD Las Palmas, en el Barranco de las Angustias, apedreada, con carácter retroactivo, desde lo alto de la Caldera de Taburiente por un destacamento guanche que seguía las órdenes dadas por del dios Guayota. Así se escribió el final de la historia de la temporada 1882 -1983.

Un año después, Valencia y Athletic volverían a cruzarse al final del viaje de la liga. Domingo 22/04/1984. Estadio Luis Casanova.

El Athletic, obligado a ganar para, así, depender de sí mismo en el choque final de San Mamés frente a la Real Sociedad. Recuerdo la cocina de la casa de mi ama. Un frigorífico pegado a la pared. Encima de él, una radio Telefunken que tanto molaba. Dani, en el 77'. En el 80', García Pitarch en el nombre de un Valencia que no quería dar su brazo a torcer.

Goazen, Athletic, que la Liga se nos está llendo de las manos... y los pies. Se abrió de repente la radio para que pudiera asistir al centro al segundo palo y al cómodo testarazo de Noriega. Siete días después, en la Catedral, el rito sagrado oficiado en solitario por Íñigo Lizeranzu. Octava Liga. El CF Valencia, ubicado allí donde reina la placidez.

Ernesto Valverde, ha empatado 12 de sus 29 partidos ante el Valencia en LaLiga (11V 6D), su cifra más alta de empates ante un mismo rival en la competición.

Vuela veloz el tiempo sobre el nido de Cuco Ziganda. Comienza el conteo quince visitas atrás del CF Valencia. Tres triunfos suman los del Turia. Cinco, el Athletic Club. Luego, siete deben ser los empates. Quién puso más, es pregunta.

Ninguno de los dos, apenas. El hacedor de quinielas pondría una X en la casilla del partido. Antes de marcar la letra, sin embargo, le da por echar un vistazo a la clasificación y se encuentra con un escenario de locura.

Levante y Alavés, marcando el descenso con 36 y 37 puntos. 39 puntos tiene el Elche. Metidos en el lío, cinco equipos más. En total, ocho son las escuadras que están temblando de miedo. Una de ellas es el CF Valencia. Tan sólo dos puntos lo separan del descenso. Alguien pregunta, alguien responde, Si, así es... "El Club de los equipos muertos".

.- Por Kuitxi Pérez García, Periodista y exjugador del Club Portugalete