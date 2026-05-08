Corberán se estrena en La Catedral con una tarea complicada pero no imposible: lo dice la historia

El Valencia CF ha ganado tres de sus últimas visitas a San Mamés en quince años

Habla el psicólogo para Corberán, la plantilla y la afición: "Simplificar el mensaje; reducir la amenaza; Mestalla es poderosa”

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ValenciaEl partido del domingo en San Mamés se ha convertido en una final para el Valencia CF y su entrenador, Carlos Corberán. El Valencia CF visita este domingo, en la trigésimo quinta jornada de Liga, al Athletic en San Mamés. Será la primera visita de Carlos Corberán a La Catedral y el cuarto choque contra el conjunto vasco. Las tres veces anteriores fueron siempre en Mestalla. De estos tres duelos, ha perdido dos partidos, uno de LALIGA el año pasado, y otro de Copa esta temporada, y ha ganado el tercero, el de esta campaña en la primera vuelta de LALIGA disputado en septiembre de 2025.

Corberán y su equipo llegan cuestionados, pitados y vituperados por su afición, necesitados de puntos y presionados para evitar la hecatombe de bajar a Segunda. Además, lo hacen envueltos en la polémica por los días libres ante un Rival que quiere Europa.

Los resultados del Valencia CF en La Catedral

Con este panorama, la asignatura no es sencilla, pero tampoco imposible. Cinco derrotas, siete empates y tres victorias es el balance de resultados que ha logrado el Valencia en Bilbao en los últimos quince encuentros, con un último resultado que se saldó con una derrota por 1-0, todavía con Rubén Baraja en el banquillo.

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La última victoria del equipo blanquinegro en Liga ante este rival fue en la temporada 2019-20, hace seis años. El equipo entrenado por aquel entonces por Albert Celades ganó gracias a un solitario gol de Denis Cheryshev en el minuto 27. Las otras dos victorias ya fueron en las temporadas 2010-11 (1-2) y 2011-12 (0-3).

La visita más reciente de los valencianistas a San Mamés fue en la jornada 3 de la pasada temporada, el 28 de agosto de 2024, a la que el equipo de Rubén Baraja llegaba colista sin ningún punto, mientras que el equipo de Ernesto Valverde era décimo quinto con uno.

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Un gol de cabeza de Beñat Prados tras un centro de De Marcos justo antes del descanso decidió un partido con dominio rojiblanco y significó la tercera derrota consecutiva de los valencianistas.

Por parte del Athletic jugaron Agirrezabala (hoy en las filas del Valencia CF aunque no jugará), De Marcos, Vivian, Yeray, Adama (Lekue), Jauregizar, Beñat Prados (Martón), Iñaki Williams, Djaló (Nico Williams), Sancet (Unai Gómez) y Guruzeta (Vesga).

Por parte del Valencia jugaron Mamardashvili, Foulquier, César Tárrega, Cristhian Mosquera, Jesús Vázquez (Thierry), Pepelu (Javi Guerra), Hugo Guillamón, Diego López (Martín Tejón), Luis Rioja, Hugo Duro (Dani Gómez) y Rafa Mir (André Almeida).

El balance de los 90 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en San Mamés es de 17 victorias para el Valencia, 22 empates y 51 victorias para el Athletic.