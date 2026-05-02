Fran Fuentes Valencia, 02 MAY 2026 - 20:33h.

Graves insultos dirigidos al técnico a la salida del equipo de Mestalla

Tensión en Mestalla: Danjuma mira a la afición cara a cara mientras salen escoltados por la policía

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El Valencia CF cayó derrotado ante el Atlético de Madrid y prosigue con su irregular racha de resultados. El equipo valencianista no ha respondido este sábado sobre el césped de Mestalla ante un conjunto rojiblanco cargado de jugadores del filial, y eso ha provocado la furia de la afición local. En este sentido, se han vivido varios momentos de tensión tanto durante el partido, pidiendo el cese de Carlos Corberán, como a la salida del estadio, donde Arnaut Danjuma ha dado la cara. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para calmar los ánimos entre una hinchada que se ha hartado y que entiende que hace falta dar un volantazo al proyecto para, de una vez, dar un paso adelante.

En este sentido, el enfado de la afición valencianista es evidente. A la salida de Mestalla se han vivido momentos de máxima tensión, con insultos hacia la plantilla. El ya clásico "jugadores mercenarios" se ha coreado en los aledaños del estadio valencianista a la salida de los jugadores hacia el autobús del equipo. Del mismo modo, la hinchada ha pedido al capitán, José Luis Gayà, que diera la cara ante ellos para dar explicaciones.

No obstante, el ruido ha aumentado los decibelios en el momento de la salida de Carlos Corberán. El técnico valenciano, cabizbajo, se dirigía hacia el bus del equipo sin mirar a nadie, increpado gravemente y por los aficionados allí presentes. Ha sido el último en subirse, puesto que, en cuanto ha entrado, el vehículo ha cerrado sus puertas y ha emprendido su salida hacia la ciudad deportiva de Paterna, donde los jugadores tienen sus coches, para irse a casa.

Así las cosas, el valencianismo ha demostrado su enfado y su exigencia a un equipo que, si bien se había acercado a la lucha por Europa, ahora se ha descolgado y se acerca lentamente a la lucha por la permanencia en LALIGA EA SPORTS. Puedes verlo en el vídeo superior que encabeza la noticia.