Fran Fuentes Valencia, 02 MAY 2026 - 19:15h.

La tardanza del colegiado desespera a los jugadores valencianistas

Gayà habla de la deuda con la afición de Mestalla: "Somos nosotros"

Compartir







El triunfo del Atlético de Madrid sobre el Valencia CF ha provocado un enorme enfado entre la afición local en Mestalla, llegando incluso a pedir la dimisión de Carlos Corberán. Sin embargo, más allá del partido deficitario de los jugadores valencianistas, no se da un día tranquilo en el plano arbitral. Y es que José Luis Munuera Montero ha tenido varias decisiones extrañas, entre ellas la decisión de anular un gol a Umar Sadiq varios segundos después de chocar con Juan Musso. El árbitro andaluz tardó varios instantes en señalar falta sobre el portero argentino, llegando a desesperar a los locales.

Y es que, más allá de que sea falta o no (la imagen es más o menos evidente), la queja viene por haber tardado tanto en señalarla. Y es que los jugadores entendieron que el árbitro no había decretado nada en ese lance y que la jugada valía. Sin embargo, sí que pitó la falta después de que Umar Sadiq lograra marcar el gol. Algo que no solo molestó a los jugadores del Valencia, sino también, incluso, a los responsables de la retransmisión televisiva en Movistar LALIGA.

Comentaba Adolfo Barbero que el árbitro había dejado muchas dudas a la hora de señalar la acción: "Hay veces que hace falta un poco más de claridad para indicar por parte del árbitro, porque ahí ha generado mucha confusión. Si hay falta, hay falta". Un comentario que Sergio Sánchez, a pie de campo, refrendaba: "Es que ha pitado cuando ha entrado el balón".

La reflexión más clara la dejaba el comentarista Guille Uzquiano: "Claro, ha sido un poco lo de la jugada anterior. Los árbitros se están acostumbrando a que, como tienen la red del VAR, dejan acabar la acción para que luego se pueda revisar. Esto, si luego el VAR ve que no hay falta, pues ha acabado en gol, pero en directo tiene que asumir la responsabilidad de que lo ha visto, de que ha sido una falta muy evidente, porque atrapa Musso y luego le golpea el delantero, como para no dejar seguir la jugada", analizaba.

Roberto también tenía claro que la infracción era clara: "Además, es una acción que el árbitro en directo lo puede ver perfectamente. Es una obviedad que hay un contacto, un desequilibrio al portero, y que es falta. Tiene que evitar que ocurra esto, que acabe en gol y que ocurra una polémica", comenta.

Algo que remacha de nuevo Sergio Sánchez con las reacciones a pie de césped: "Se veía que era falta clara, pero el árbitro aguanta. Son unos cuantos segundos los que pasan hasta que Sadiq se gira y termina marcando. Además, sería una jugada en la que hay interpretación, por lo cual no intervendría el VAR. Pero ha tardado tanto en pitar que ha desesperado a los jugadores del Valencia", sentenció.