David Torres 02 MAY 2026 - 16:55h.

Pep Claramunt hace el saque de honor en el partido 1.500 como local del Valencia CF en Mestalla

El Valencia CF vuelve a encomendarse a Mestalla en su partido 1500 como local en Liga

Compartir







ValenciaEl exjugador del Valencia CF y leyenda del club Pepe Claramunt realizó el saque de honor en el partido que el equipo valencianista disputó este sábado contra el Atlético de Madrid en Mestalla. Lo que era antes habitual (el saque de honor) se ha convertido hoy en algo residual, que apenas se ve, pero la ocasión lo merecía. Con mucho sabor a nostalgia y cierto tufillo a despedida del templo, el que fuera capitán y líder del equipo en los 70, golpeaba con suavidad y clase el esférico para empezar el partido 1.500 como local del Valencia CF en Mestalla. Tras este choque, el Valencia CF acabará con 1.502 partidos como local en LALIGA esta temporada y disputará, como mucho, 1.520 antes de que se traslade al Nou Mestalla y, si no desciende, cosa que todavía está por dirimirse.

PUEDE INTERESARTE Valencia CF: Queda un mes para aguantarnos

Tras sonar el himno y sortearse el campo, Claramunt, con bastón y acompañado por Ricardo Arias, con Mestalla en pie, se dirigió ante todo el estadio en pie hacia la línea del centro del campo que tantas veces pisó, golpeó con la derecha ante la emoción de todo el estadio.

Claramunt, con bastón y con clase, cruzó la línea medular que tantas veces dominara.

Como un torero, Pep mostraba un cuadro que le había regalado Arias (Jugador con más partidos en la historia) en nombre del club poniendo los pelos de punta a una afición que sólo los mayores conocen pero que todos idolatran.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Atlético de Madrid en la Jornada 34

¿Por qué Claramunt?

Este 2026 se ha decretado como 'Año Claramunt’ con motivo del 80 aniversario del nacimiento (10/07/1946) del excentrocampista de Puçol, que vistió durante doce temporadas la camiseta valencianista con casi 450 partidos disputados y en los que marcó 90 goles, además de conquistar la Copa de 1967 y la Liga de 1970-71.

PUEDE INTERESARTE Mestalla te enseña: Mil partidos viendo al Valencia CF y la mitad sufriendo a Peter Lim dan para mucho

Debutó con 22 años en la selección española absoluta y fue su primer capitán valenciano. Como internacional, disputó 23 encuentros y marcó 4 goles.

El de Puçol ha sido, sin duda, uno de los jugadores más importantes en la historia del Valencia. Valenciano, capitán, internacional, titular indiscutible y uno de los mejores centrocampistas del equipo de Mestalla y del fútbol nacional e internacional.

¿Por qué en este partido?

El Valencia CF disputa su partido 1.500 como local en Liga. Lo hace en una situación comprometida. El equipo valencianista afronta los últimos cinco partidos de LALIGA con una relativa calma tensa. Los de Carlos Corberán son duodécimos con 39 puntos, empatados con el Rayo Vallecano y con cinco puntos más el golaveraje con el Sevilla, que ahora mismo es el primero que descendería a Segunda División. Una vez más, su labor, la de la afición, la del templo, será clave para que el equipo salga del pozo.

El Camp de Mestalla es el estadio con más partidos disputados en Primera División (1.503), sumando también los encuentros en los que el CD Castellón (3) y el Villarreal CF (1) jugaron como locales. En los más de cien años de vida de Mestalla ha habido de todo, desde bombas hasta riadas, pasando por mítines, conciertos y, claro está, mucho fútbol. El centenario estadio del Valencia CF cumple 1500 partidos como local del Valencia CF. Los 1500 partidos en Primera se cumplieron en marzo ante Osasuna.