El Valencia CF vuelve a encomendarse a Mestalla en su partido 1500 como local en Liga

Mestalla te enseña: Mil partidos viendo al Valencia CF y la mitad sufriendo a Peter Lim dan para mucho

Es el estadio con más partidos en la historia de Primera (1503 porque Villarreal y Castellón también jugaron allí como locales9

Compartir







ValenciaEl Valencia CF vuelve a encomendarse a Mestalla en su partido 1500 como local en Liga. En una situación comprometida. El equipo valencianista afronta los últimos cinco partidos de LALIGA con una relativa calma tensa. Los de Carlos Corberán son duodécimos con 39 puntos, empatados con el Rayo Vallecano y con cinco puntos más el golaveraje con el Sevilla, que ahora mismo es el primero que descendería a Segunda División. Una vez más, su labor, la de la afición, la del templo, será clave para que el equipo salga del pozo.

El Valencia CF acabará con 1502 esta temporada, como mucho 1520 antes de que se traslade al Nou Mestalla y, si no desciende, cosa que todavía está por dirimirse.

Buenos y malos momentos en Mestalla: los datos

El Camp de Mestalla es el estadio con más partidos disputados en Primera División (1.503), sumando también los encuentros en los que el CD Castellón (3) y el Villarreal CF (1) jugaron como locales. En los más de cien años de vida de Mestalla ha habido de todo, desde bombas hasta riadas, pasando por mítines, conciertos y, claro está, mucho fútbol. El centenario estadio del Valencia CF cumple 1500 partidos como local del Valencia CF. Los 1500 partidos en Primera se cumplieron en marzo ante Osasuna, pues cabe recordar que el Castellón (tres) y el Villarreal (uno) también han sido locales en Mestalla.

A lo largo de esta gran cifra histórica de partidos, el Valencia CF ha acumulado grandes momentos que han traspasado de generación en generación. Encuentros inolvidables entre los que destacan: el primer partido disputado en LALIGA en casa (el 29 de noviembre de 1931 contra el Real Unión Club de Irún y el primer gol y hat-trick de Juan Costa).

Peter Lim sólo 16 partidos en directo, el presidente actual ninguno

Peter Lim, actual máximo accionista apenas ha pisado el estadio en la docena de años. El 25 de octubre de 2014 se estrenó en un Valencia-Elche. Esa campaña vio en casa al Barcelona y al Real Madrid, le acompañaba Kiat Lim. En primavera vio al Deportivo, Levante y Celta.

En la 2015/16 estuvo en la previa de Champions ante el Mónaco y luego contra el Olympique de Lyon. De Liga, solo tres en Mestalla Valencia-Barcelona, Valencia-Real Madrid y ante el Villarreal.

En la 2016/17 no vio a su equipo y en la 2017/18 presenciaba 16 meses después un Valencia-Las Palmas. Era agosto. Luego vería el Valencia-Atlético.

Acabaría esa temporada viendo el 18 de abril de 2018 al Valencia-Getafe con el Príncipe de Johor, y el Valencia-Eibar

En la Temporada 2018/19 Lim sólo vio partidos europeos hasta abril, que presenció el derbi Valencia-Levante y el Valencia-Eibar. En mayo vio el Valencia-Alavés antes de irse a Valladolid para celebrar la clasificación para la Champions y ver la final de Copa.

En la Temporada 2019/20, la última que estuvo en Mestalla. Viajó a Ámsterdam en diciembre, luego el 115 de diciembre de 2019 presenció el Valencia-Real Madrid y no ha vuelto. Han pasado 2327 días.

Su hijo, como presidente, todavía no se ha estrenado.

Se inauguró con un derbi: Primeros títulos, primeras reformas

El 20 de mayo de 1923 se inauguró el campo de Mestalla con un encuentro amistoso que enfrentó al Valencia con el Levante. Era el inicio de una nueva era que suponía el adiós al antiguo recinto, Algirós, que siempre quedará en el recuerdo de los valencianistas como el primer hogar del club.

Una vez reformado el campo valencianista, Mestalla vio cómo el equipo conseguía traer a sus vitrinas su primer título, la Copa de 1941. Por el césped del remodelado feudo valencianista pasó en aquella década un equipo arrollador que, con la legendaria ‘delantera eléctrica’ conquistó tres títulos de liga y dos de copa. Estos años de plenitud deportiva sirvieron, además, como soporte para recuperar poco a poco el campo de Mestalla.

La primera gran época la vivió en los años 40, los nuestros se proclamaron campeones de Primera División tras vencer al Real Madrid CF por tres goles a uno. Una temporada en la que Mundo Suárez fue el máximo goleador nacional. El delantero vizcaíno formó la legendaria ‘delantera eléctrica’ junto con Epi, Amadeo, Asensi y Gorostiza (1940-41/1945-46). Jugadores que lideraron al Valencia CF e hicieron vibrar al Camp de Mestalla. En esos años, el combinado valencianista ganó dos ligas (1941-42 y 1943-44).

El gran Mestalla en los 50

Durante la década de los cincuenta, el campo del Valencia experimentó el cambio más profundo de su historia. Aquel proyecto dio como resultado un estadio con una capacidad de 45.500 espectadores. Todo un sueño que se vio derrumbado con la riada que inundó Valencia en octubre de 1957 tras el desbordamiento del río Turia. Sin embargo, Mestalla no sólo volvió a la normalidad, sino que se introdujeron algunas mejoras, como la luz artificial inaugurada durante las Fallas de 1959.

La riada y la pandemia y la Guerra Civil

El campo de Mestalla ha superado durante la crisis por la pandemia del coronavirus el periodo de inactividad de casi dos meses que registró el feudo valencianista como consecuencia del desbordamiento del río Turia que asoló Valencia en el otoño de 1957. Entonces, hace más de 62 años, el estadio quedó completamente inundado tras la fuerte avenida fluvial provocada por unas lluvias muy intensas en la noche del 13 de octubre y no se pudo utilizar hasta diciembre, lo que supuso la etapa más larga sin fútbol en ese campo, al margen de los periodos de descanso estival.

La pandemia del coronavirus fue una muesca más en la historia del recinto. El Covid-19 impidió que Mestalla albergase un partido de fútbol durante 93 días. El partido de vuelta de los octavos de Champions League contra el Atalanta BC aparece como última referencia antes de que la pandemia del COVID-19 interrumpiera el fútbol prácticamente en todo el planeta.

La Guerra Civil, la riada del 57 y el Covid-19 son las tres catástrofes históricas que han detenido el fútbol en Mestalla.

La Guerra Civil, la riada del 57 y el Covid-19 son las tres catástrofes históricas que han detenido el fútbol en Mestalla. El más grave, el conflicto bélico en el que Mestalla sirvió como almacén armamentístico. La riada impidió el fútbol en el templo valencianisa durante 71 días, lo propio hizo la pandemia durante 93.

Cambio de nombre de Mestalla a Luis Casanova

A partir de 1969 cambió de nombre para homenajear a su presidente más emblemático y que duró un cuarto de siglo. El propio Luis Casanova Giner confesó que aquel honor le había dejado totalmente abrumado, y él mismo pidió, en 1994, que su nombre fuera reemplazado nuevamente por el de Mestalla.

En los 70, Forment marcó un tanto trascendental frente al RC Celta de Vigo para levantar el título liguero de 1971. Posteriormente, en los años 80’, Tendillo marcó contra el Real Madrid CF el tanto que salvó el equipo del descenso. En los 90’, también se recuerdan los goles de Roberto y Fernando, también ante el Real Madrid CF.

El Valencia CF del doblete

El En las décadas de los 2000, el 27 de abril de 2002 Baraja marcó dos goles de gran incumbencia ante el RCD Espanyol que terminaron dando el triunfo a los valencianistas y, sentenciando prácticamente, el campeonato liguero para el Valencia CF, que con el apoyo de Mestalla repetiría título en la 2003-04. En 2015 se recuerda la remontada contra el Real Madrid CF (2-1, goles de Barragán y Otamendi).

Su capacidad se ha triplicado: el partido de la DANA

Desde que el campo de Mestalla viviera sus inicios albergaba 17.000 espectadores, y en aquellos tiempos el club empezaba a demostrar su potencial por medio de los campeonatos regionales, lo que indujo a los dirigentes de la época a llevar a cabo las primeras reformas de Mestalla en 1927. Su capacidad total se había incrementado en 25.000 plazas antes de que se convirtiera en uno de los campos más deteriorados por la Guerra Civil. Mestalla sirvió de campo de concentración y de depósito de chatarra.

Por último, en 2020, un partido que siempre quedará en los corazones del valencianismo es el del encuentro ante el Real Betis tras la catastrófica DANA que destrozó numerosos municipios de la Comunitat Valenciana. La emoción, el sentiment y el dolor de por lo sucedido estuvieron a ‘flor de piel’. Los nuestros vencieron por cuatro goles a dos al combinado bético.