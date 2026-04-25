David Torres 25 ABR 2026 - 19:42h.

Pitos y "Sí se puede" en la llegada del Valencia CF a Mestalla: tensión por la clasificación

Se le entregó un balón conmemorativo que le acredita como primer goleador del club

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ValenciaAprovechando el Valencia-Girona, o lo que es lo mismo, la celebración del primer partido en Mestalla tras el encuentro 3000 en la historia de LALIGA, el Valencia selló una deuda histórica con Juan Costa, el club ha querido recordar al primero que anotó un gol para sus intereses y lo ha hecho dándole el balón que en el año 1931 no pudo tener. Y es que cuando comenzó la competición doméstica no había la tradición de regalar balones, de agasajear a los héroes u obsequiarlos con detalles de este tipo. Así que el Valencia ha elegido este encuentro para cumplir esa deuda histórica con Juan Costa Bueno, no se lo entregó a Juan, ya que por desgracia Juan falleció en el año 1985, sino a Juan Vicente Costa Morant, su hijo, y a Nacho Costa Simbor, su nieto.

Antes del comienzo se emitió el vídeo que encabeza esta noticia por los vídeomarcadores de Mestalla. "Hoy le devuelve lo que es suyo, porque el legado de mi padre es eterno", se escuchaba a Juan Vicente decir ante los 44.394 espectadores presentes en Mestalla. Después, Gayà era el encargado de entregar el balón conmemorativo.

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¿Quién era Juan Costa y cuál fue el regalo?

El Valencia CF ya ha cumplido los 3.000 partidos disputados en LALIGA, siendo el cuarto club con más encuentros en la máxima competición nacional. Este hito se inició el 22 de noviembre de 1931 en Sarriá frente al RCD Espanyol, aunque hubo que esperar siete días más para que el atacante gerundense Juan Costa marcara el primer gol del combinado valencianista en Primera División.

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El 29 de noviembre de 1931, el de Palafrugell (10-02-1911/25-02-1985) hizo historia con el Valencia CF (entonces Valencia FC) en Primera División. Marcó el primer gol valencianista en la máxima competición nacional, pero no se conformó con ello, sino que fue el autor del primer hat-trick que se vio en el Camp de Mestalla en dicho campeonato.

Esta hazaña histórica fue contra el Real Unión Club de Irún, en la segunda jornada del curso futbolístico 1931-32, siendo el portero del equipo visitante Antonio Emery, abuelo de quien sería entrenador del Valencia CF, Unai Emery. El resultado final ante el combinado guipuzcoano fue de 5-1 para los locales. Costa marcó el primero, el segundo y el quinto gol, además de asistir a Jesús Navarro en el tercero.

El club le ha regalado un balón conmemorativo que imita a aquellos de cuero cosidos a mano con los que se jugaba en la década de los treinta.