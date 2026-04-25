Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Girona en la Jornada 32 en Mestalla

David Torres 25 ABR 2026 - 17:22h.

Cambios obligados en ambos onces

Talismán Sadiq

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ValenciaEl Valencia CF y el Girona buscan este sábado en Mestalla una victoria que les dé oxígeno para afrontar los últimos cinco partidos de LaLiga con un poco más de margen y acercarse a la salvación, cuya lucha está al rojo vivo con muchos equipos metidos en ella. El equipo valencianista llega décimo cuarto con 36 puntos y sólo tres de margen con la zona de descenso que marca el Deportivo Alavés con 33 puntos, mientras que el Girona llega un puesto por delante de los locales con 38 puntos, por lo que una victoria de los blanquinegros conllevaría un adelantamiento en la clasificación.

El once titular de Carlos Corberán

Carlos Corberán recupera al central Unai Núñez y no podrá contar con el lateral derecho Thierry Rendall, que se lesionó en el partido contra el Mallorca, ni tampoco con el central Eray Cömert, lesionado en Elche.

Con todo, el Valencia CF sale con: Dimitrievski; Renzo Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà; Rioja, Guido, Javi Guerra, Ramazani; Beltrán y Sadiq.

El once titular del Girona en Mestalla

Por su parte, el equipo entrenado por Míchel Sánchez, demasiado irregular durante esta temporada, venía de ganar al Villarreal (1-0) y empatar en el Bernabéu (1-1) y quería batir al Betis para encarrilar la salvación y entrar de lleno en la pelea por Europa, pero perdió por un ajustado 2-3 y deberá seguir picando piedra para asegurar la continuidad en Primera División.

El técnico madrileño cuenta con las ausencias hasta final de temporada de Vladyslav Vanat y Abel Ruiz, por lo que ha tenido que reinventarse un punta. También es baja Donny van de Beek, en el tramo final de la recuperación, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen, lesionados de larga duración.

Con todo, el once del Girona es: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Lemar; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; y Echeverri.