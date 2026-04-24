David Torres 24 ABR 2026 - 14:17h.

El Valencia CF tiene seis bajas para el partido: Cömert, Thierry, Agirrezabala, Foulquier, Copete y Diakhaby

Unai Núñez y Eray Cömert: cara y cruz con las altas y bajas en el Valencia CF para Girona

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ValenciaEl Valencia se ejercitó este viernes en la Ciudad Deportiva de Paterna pensando en el duelo del Girona de este sábado y después del empate en Mallorca en una sesión en la que el central Unai Núñez volvió a ejercitarse con normalidad sobre el césped después de perderse los últimos dos partidos, mientras que Thierry Rendall ya está en manos de los galenos tras los resultados de las pruebas que confirman su lesión.

El equipo de Carlos Corberán regresó en la noche del martes a València y se entrenó en una sesión más tardía de lo normal (12 horas) en la que los jugadores estuvieron divididos en dos grupos. Los titulares se ejercitaron en el gimnasio y los suplentes lo hicieron sobre el terreno de juego, un grupo en el que estuvo Núñez. El central siguió con la misma tónica el miércoles, el jueves y este viernes, por lo que se esperaba que pudiera ser titular el sábado en Mestalla.

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Carlos Corberán habla de los lesionados: Unai está disponible

Quedaba saber la opinión de Carlos Corberán al respecto y el técnico ha dicho lo siguiente sobre los lesionados: "Unai Núñez ha podido completar la sesión de entrenamiento de hoy y de ayer, pero está disponible".

De esta forma, el Valencia CF tiene seis bajas confirmadas para el partido: Eray Cömert, al que se le espera la semana que viene en condiciones; Julen Agirrezabala, que ya está haciendo trabajo sobre el césped y estará para el final de campaña; Thierry Rendall, que podría haber dicho adiós a la temporada, y Dimitri Foulquier, José Copete y Mouctar Diakhaby, lesionados de larga duración que no volverán a jugar hasta el año que viene

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¿Thierry aún podría volver a jugar esta temporada?

Thierry acaba contrato y se acaba de lesionar por lo que podría perderse un mes que queda de competición. Si es así, habría dicho adiós a la temporada. Corberán no se ha querido mojar: "La lesión de Titi tenemos que ir viendo. Puede ser de unas tres semanas o cuatro. Veremos, no llega en un buen momento porque necesitamos a todos. Por eso, la importancia de hacer una plantilla y un compañero da un paso al frente y eso es lo que tenemos que hacer (Renzo)", explicó el técnico que no quiso mojarse tampoco sobre su continuidad en el club. "Hay situaciones de futuro que son imposibles de predecir y de hablar. Es una pena perder a un jugador. Es verdad que ha tenido lesiones y que no ha tenido continuidad. Es importante demostrar que somos un grupo fuerte"