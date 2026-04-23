David Torres 23 ABR 2026 - 12:12h.

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ValenciaEl Valencia CF se ejercitó este jueves en la Ciudad Deportiva de Paterna después del empate en Mallorca en una sesión en la que el central Unai Núñez volvió a ejercitarse con normalidad sobre el césped después de perderse los últimos dos partidos, mientras que Thierry Rendall espera a los resultados de las pruebas. Si el miércoles los titulares se ejercitaron en el gimnasio y los suplentes lo hicieron sobre el terreno de juego, un grupo en el que estuvo Núñez; este jueves Unai ha trabajado como uno más y todo apunta a que estará el sábado en Mestalla ante el Girona.

El vasco, lesionado en el partido contra el Celta de Vigo por con una afectación de la región isquiotibial derecha, estuvo a punto de entrar en la convocatoria para Mallorca, pero tenía todavía malas sensaciones y se decidió no forzar su regreso. En su lugar jugó Pepelu como central ante Muriqi y cumplió, pero el experimento no puede prolongarse más en el tiempo

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Unai Núñez sí, Eray Cömert no

Unai Núñez será alta en Mestalla, mientras que el central suizo Eray Cömert sigue al margen después de lesionarse en Elche. Se espera que el defensor pudiera estar la semana próxima ante el Atlético de Madrid, pero su recaída por problemas en la zona abdominal parece que han reabierto una pequeña cicatriz y eso ha retrasado su regreso al equipo. Corberán tendrá, por tanto, dos centrales disponibles nada más: Núñez y Tárrega.

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Por su parte, Thierry Rendall está a la espera de pasar más pruebas hoy para saber el alcance de su lesión después de tener que abandonar el césped de Son Moix a los diez minutos de partido por molestias en el abductor. Todo apunta a que está roto y que se ha perdido lo que le queda de temporada y, por tanto, podría haber jugado sus últimos minutos con el Valencia ya que acaba contrato en junio.