Fechas, horarios y televisiones de la jornada 32 en LALIGA EA SPORTS
Se jugará del viernes 24 al lunes 27 de abril
LALIGA ha publicado los horarios, fechas y televisiones de los partidos correspondientes a la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS. Será la que se disputará entre el viernes 24 de abril y el lunes 27. Una jornada que irá después de la 33 que se disputará de manera intersemanal.
Viernes 24 abril
- 21:00 – Real Betis vs Real Madrid → DAZN
Sábado 25 abril
- 14:00 – Deportivo Alavés vs RCD Mallorca → Movistar +
- 16:15 – Getafe CF vs FC Barcelona → Movistar +
- 18:30 – Valencia CF vs Girona FC → Movistar +
- 21:00 – Atlético de Madrid vs Athletic Club → DAZN
Domingo 26 abril
- 14:00 – Rayo Vallecano vs Real Sociedad → DAZN
- 16:15 – Real Oviedo vs Elche CF → DAZN
- 18:30 – CA Osasuna vs Sevilla FC → DAZN / Gol / tdp
- 21:00 – Villarreal CF vs Celta → Movistar +
Lunes 27 abril
- 21:00 – RCD Espanyol vs Levante UD → Movistar +