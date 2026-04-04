Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
LaLiga Primera División
Competicion:

Fechas, horarios y televisiones de la jornada 32 en LALIGA EA SPORTS

Pelota de LALIGA EA SPORTS. Cordon Press
Compartir

LALIGA ha publicado los horarios, fechas y televisiones de los partidos correspondientes a la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS. Será la que se disputará entre el viernes 24 de abril y el lunes 27. Una jornada que irá después de la 33 que se disputará de manera intersemanal.

Viernes 24 abril

  • 21:00 – Real Betis vs Real Madrid → DAZN
Sábado 25 abril

  • 14:00 – Deportivo Alavés vs RCD Mallorca → Movistar +
  • 16:15 – Getafe CF vs FC Barcelona → Movistar +
  • 18:30 – Valencia CF vs Girona FC → Movistar +
  • 21:00 – Atlético de Madrid vs Athletic Club → DAZN

Domingo 26 abril

  • 14:00 – Rayo Vallecano vs Real Sociedad → DAZN
  • 16:15 – Real Oviedo vs Elche CF → DAZN
  • 18:30 – CA Osasuna vs Sevilla FC → DAZN / Gol / tdp
  • 21:00 – Villarreal CF vs Celta → Movistar +
Lunes 27 abril

  • 21:00 – RCD Espanyol vs Levante UD → Movistar +
Temas