Fechas, horarios y televisiones de la Jornada Retro en LALIGA EA SPORTS

Pablo Sánchez 20 MAR 2026 - 11:39h.

Por qué el Barcelona no vestirá una camiseta vintage en la Jornada Retro

Se disputará entre el viernes 10 y el lunes 13 de abril

Compartir







LALIGA hizo públicos este viernes los horarios, fechas y televisiones de los partidos correspondientes a la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS, la jornada retro en la que todos los clubes jugarán con camisetas especiales que ya han visto la luz. La misma se jugará entre el viernes 10 de abril y el lunes 13, con muchísimos duelos decisivos en juego en el tramo clave de la temporada.

La Jornada Retro de LaLiga sigue tomando forma con la publicación de los horarios para ese fin de semana. Una fecha que trae duelos importantísimos por la salvación y en la pelea por Europa, además del atractivo derbi entre el Barcelona y el Espanyol, en la que será la última cita antes de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

Los horarios de la Jornada Retro

Estos son los horarios de la Jornada Retro en LALIGA EA SPORTS:

Real Madrid - Girona: viernes, 10 de abril, 21.00 horas, Santiago Bernabéu.

Real Sociedad - Deportivo Alavés: sábado 11 de abril, 14.00 horas, Anoeta.

Elche - Valencia: sábado 11 de abril, 16.15 horas, Mestalla.

Barcelona - Espanyol: sábado 11 de abril, 18.30 horas, Camp Nou.

Sevilla - Atlético de Madrid: sábado 11 de abril, 21.00 horas, Ramón Sánchez-Pizjuán.

Osasuna - Real Betis: domingo 12 de abril, 14.00 horas, El Sadar.

Mallorca - Rayo Vallecano: domingo 12 de abril, 16.15 horas, Son Moix.

Celta - Real Oviedo: domingo 12 de abril, 18.30 horas, Balaídos.

Athletic - Villarreal: domingo 12 de abril, 21.00 horas, San Mamés.

Levante - Getafe: lunes 13 de abril, 21.00 horas, Ciutat de València.