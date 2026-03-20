Pablo Sánchez 20 MAR 2026 - 08:32h.

Cómo es el balón de LALIGA para la jornada retro y por qué es fiable en disparos y pases

A la venta desde este viernes en las tiendas del club

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La jornada 31 de LaLiga será especial. El organismo futbolístico preparó un fin de semana especial con camisetas vintage, en la que cada club de fútbol rememorará algunas de sus camisetas icónicas del pasado. Los diferentes equipos ya han presentado sus equipaciones, entre ellos el Málaga. El club retoma la guayabera que usó como segunda equipación en las temporadas 01/02 y 02/03.

En las últimas horas, dicha camiseta vio la luz y desde este viernes está a la venta en las diferentes tiendas del club. Sin embargo, los detalles de la misma no han encandilado al malaguismo. Concretamente, uno de ellos. La equipación incluye un guiño al conocido youtuber malagueño IlloJuan que ha generado todo tipo de debates.

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Muchos aficionados han expresado su rechazo a este detalle aduciendo que el youtuber malagueño nada tiene que ver con esa época del club y su historia. Lo hicieron con mensajes en las redes sociales como los que recuperamos a continuación:

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El comunicado del Málaga sobre la camiseta

Este ha sido el comunicado emitido por el Málaga para anunciar la camiseta retro con la que jugará en la jornada 31 de LALIGA HYPERMOTION:

La camiseta especial “Legado” es una prenda conmemorativa de hummel, inspirada en la segunda equipación negra de las temporadas 2001/02 y 02/03, en las que el Málaga se hizo grande en Europa conquistando su primer título en el viejo continente.

Además, esta edición cuenta con la colaboración del icónico streamer malagueño IlloJuan, uniendo el fútbol de siempre con el nuevo entretenimiento digital. Cada compra podrá incluir hasta cuatro camisetas, ya sea de la misma talla o combinando diferentes tallas. ¡No te quedes sin la tuya! El Málaga Club de Fútbol agradece la colaboración especial de hummel en esta campaña, que pone en valor 25 años de legado malaguista.