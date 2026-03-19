Ángel Cotán 19 MAR 2026 - 13:30h.

El delantero suma catorce goles y tres asistencias en esta LALIGA Hypermotion

Decimosexto entrenador destituido en LALIGA Hypermotion

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MálagaEl Málaga CF sueña con todo en la presente LALIGA Hypermotion. Desde la llegada de Funes al banquillo de La Rosaleda, el equipo costasoleño ha encadenado una buena racha de resultados que le coloca a tiro de ascenso directo a la élite nacional. Más allá del impacto del técnico, el conjunto boquerón está creciendo al ritmo goleador de Chupe, un nombre que se mueve en el mercado.

Catorce goles y tres asistencias iluminan al delantero centro cordobés a sus 21 años. Una irrupción goleadora que, tal y como avanza el periodista Matteo Moretto en la Pizarra de Quintana de Radio MARCA, está generando intereses formales.

El Málaga recibe ofertas por Chupe más allá de España

El experto en noticias de mercado de fichajes apunta a un verano muy movido en la Costa del Sol. Aún por disputarse el tramo más decisivo de la temporada, y a expensas del desenlace de un Málaga que sueña con el ascenso, Chupe ya recibe ofertas. Así lo confirmó la citada fuente este jueves: "Va a ser uno de los nombres propios de cara al próximo mercado de verano".

De hecho, el periodista confirma que ya hay propuestas en firme, y aunque no serán las únicas, clubes españoles e italianos piensan en Chupe para reforzar su ataque: "Ya hay clubes de Italia y de España de Primera que le quieren. Contrato hasta 2028, tiene ofertas, sondeos y cosas por ahí. Ojo porque vamos a hablar mucho de él. Equipo de la zona media de Italia".

A la espera de lo que ocurra en la próxima ventana veraniega, el caso de Chupe comienza a recordar al de Roberto. Un ariete, importante en el regreso al fútbol profesional, que acabó dando el salto a la élite tras cuajar importantes cifras goleadoras en La Rosaleda y que ahora milita en el Espanyol. No obstante, Chupe no desvía su foco de atención y se centra en pelear por todo con su Málaga.