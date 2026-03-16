Ángel Cotán 16 MAR 2026 - 13:47h.

Una semana después de caer Gaizka Garitano

La disculpa de David Navarro tras su polémica reacción contra el Almería: "Fruto de la adrenalina"

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MadridLa categoría de plata del fútbol español lleva años consolidándose en lo más alto. La emoción de cada jornada y la apretada tabla clasificatoria son los grandes alicientes de una LALIGA Hypermotion que también tiene su cara menos agradable. Los entrenadores, a razón del riesgo añadido de descender al fútbol no profesional, asumen banquillos más inestables si cabe. El dato de este lunes lo confirma.

El pasado 9 de marzo, el Cádiz CF anunciaba la destitución de Gaizka Garitano para a renglón seguido confirmar el regreso de Sergio González. Una semana más tarde, y también motivado por una preocupante racha de resultados, otro bilbaíno pierde su puesto de trabajo.

Decimosexto entrenador destituido en LALIGA Hypermotion

Jon Pérez Bolo ha dejado de pertenecer esta mañana a la SD Huesca. Inmerso en la zona de descenso y a tres puntos de la salvación, el club aragonés ha decidido poner punto y final a la etapa del técnico con el siguiente comunicado oficial: "La Sociedad Deportiva Huesca ha acordado en el día de hoy la rescisión del contrato de Jon Pérez Bolo y su cuerpo técnico al frente del primer equipo. El club asume esta decisión como un paso necesario para relanzar la situación deportiva del equipo tras los últimos meses de competición. Desde la SD Huesca queremos expresar nuestro agradecimiento a Jon Pérez Bolo y a Mere Hermoso por la dedicación y el profesionalismo mostrado durante su etapa en el club, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales".

Tras esta destitución, LALIGA Hypermotion 2025/26 ya acumula un total de 16 entrenadores despedidos en treinta jornadas disputadas. Esta es al lista al completo: