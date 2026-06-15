Fran Duarte Madrid, 15 JUN 2026 - 18:25h.

Paddy Pimblett se mofa de la derrota de Ilia Topuria y McGregor no duda en defender al ‘Matador’. ¡Te lo contamos!

Ilia Topuria acaba en el hospital y no peleará más en 2026: podría tener una lesión en el ojo

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Ilia Topuria dijo adiós a su récord de imbatibilidad tras caer noqueado por Justin Gaethje en el combate frente a Donald Trump en la Casa Blanca. El hispano-georgiano tuvo en sus manos la pelea en los dos primeros asaltos, pero el estadounidense le acabó dando la vuelta al combate y obligó al médico a finalizar el combate tras el cuarto asalto a petición del hermano de Ilia, Aleksander, que pidió terminar la pelea por las lesiones en la cara de Topuria que le dejaban sin visión.

Una derrota muy esperada por todos los ‘enemigos’ de Ilia en el mundo de las MMA. Entre ellos Paddy Pimblett, que atacó con mucha malicia al luchador hispano-georgiano nada más terminar el combate. "Lo único que tenías que hacer era vencer a un tipo de 38 años que venía de una guerra de 5 asaltos conmigo... en vez de eso, te rendiste en tu banquillo como la pequeña perra que eres. ¡Soy un verdadero luchador y aguanté 5 asaltos, tú eres un pequeño farsante chorizo! Felicidades Gaethje, ¿revancha por el título indiscutido?", una respuesta en la que el luchador inglés intenta imitar el mensaje que puso Ilia cuando Paddy perdió contra Gathje en enero de 2026.

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"Salchicha pequeña, lo único que tenías que hacer era vencer a un tipo de 38 años. Acabas de perder el cheque más grande de tu vida. Te ibas a hacer rico si ganabas. Justin, solo puedo decirte felicidades... y me gustaría decirte que te prepares, pero estás jodido pase lo que pase", fue el mensaje que puso Topuria en enero tras la derrota de Pimblett y que ahora ha tratado de imitar el propio Paddy.

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Conor McGregor sale en defensa de Ilia Topuria

Este tipo de mensajes tan provocadores son algo casi habitual en la UFC, pero lo que nadie esperaba es que Conor McGregor hiciese todo lo contrario. “Él mismo se rindió. Triste de ver. Sin embargo, ganó un buen récord, aunque manchada, se hará más fuerte de esta paliza. ¡Qué deporte!”.

Lejos de querer atacar a Ilia Topuria después de su primera derrota, el irlandés ha querido defender al ‘Matador’ tras otro mensaje de Terence Crawford que no daba crédito. “Este es el tipo que dijo que me noquearía y le daría una paliza a mí y a Shakur al mismo tiempo?”, escribió Crawford durante el combate a lo que McGregor no dudo en contestar con mucha contundencia. “¿Qué demonios estás diciendo? Puedes luchar libremente, pero tienes miedo de una pelea de MMA. Eso para mí es lamentable. El chico fue vencido en una pelea de MMA, de la que tú no tienes el coraje. ¿Qué demonios pasó con todos estos pequeños boxeadores en este evento, pero ningún luchador de MMA?”, ha respondido el irlandés.