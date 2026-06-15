Juan Pérez 15 JUN 2026 - 09:50h.

El español perdió algo más que la imbatibilidad

La petición del hermano de Ilia Topuria al médico al verle sufrir que evitó un mal mayor: "Acabamos con la pelea"

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El mayor respaldo de Ilia Topuria se resquebraja por primera vez tras la derrota ante Justin Gaethje, y es que la estrategia principal del español para preparar el combate pasa a ser ahora un problema. La estrategia psicológica de adelantar la victoria antes de pelear es una decisión que se rompe en pedazos hasta el punto de convertir ahora ese mensaje en un problema, porque el peleador ahora tiene que hacer un repaso por sus redes sociales para borrar el 18-0.

Ilia Topuria no sólo no noqueó a Justin Gaethje en el primer asalto como había prometido, sino que ha perdido el invicto en la Casa Blanca con todo lo que supone para la habitual declaración de intenciones ligada a su preparación. La confianza habitual del hispano-georgiano transforma su estrategia psicológica en una montaña rusa a escalar, porque a esta hora todavía tiene escrito en todas sus redes sociales el mensaje del 18-0 junto a su habitual rosa.

Ilia Topuria define su trabajo previo durante meses como la confirmación de su victoria posterior en la pista, y su convicción en la victoria le hace escribir días antes en sus perfiles un resultado que todavía no existe. La realidad es que su récord pasa ahora a un 17-1 que no sólo borra el invicto, sino que le obliga a hacer un viaje doloroso de vuelta que puede pesar más que cualquiera de los puñetazos de Gaethje. Un desfile de la vergüenza que nunca ha hecho y que debe hacer por primera vez en su carrera.

Ahora le toca cambiar su actual filosofía de trabajo para reestablecer la mentalidad con la que ha llegado a ser uno de los mejores del mundo. Tomar conciencia de la derrota, evitar el derrumbe psicológico tras estar convencido de la victoria y volver a tomar un rumbo positivo tras chocar con el muro debe ser un trabajo de meses antes de reconstruir otra vez su camino hacia la competición.