Redacción ElDesmarque Madrid, 10 JUN 2026 - 10:52h.

El bono establecido para el 'UFC Freedom 250' es uno de los más altos de la historia de la MMA

Ilia Topuria deja claro que su cambio de residencia a Miami es definitivo: "Para mi carrera es lo mejor"

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Ilia Topuria se juega mucho más que el cinturón en el 'UFC Freedom 250' de la Casa Blanca. El evento donde el luchador hispano-georgiano se medirá ante Justin Gaethje por el título del peso ligero tendrá lugar en la madrugada del próximo domingo 14 al lunes 15 de junio a las 2:00h, aunque se estima que la pelea de 'El Matador' comience en torno a las 6:00h. Esta velada es una de las más esperadas de los últimos años y el premio por combatir y ganar es único en la historia de las artes marciales mixtas.

¿Cuánto dinero ganó Ilia Topuria en su última pelea en peso pluma?

La UFC no suele publicar de manera oficial ni compartir ante los medios lo que cobra cada luchador tras una pelea, pero según estimaciones de Eurosport, Ilia Topuria se embolsó alrededor de un millón de euros en su último combate en peso pluma. 'El Matador' noqueó a Max Holloway y se llevó 750.000 dólares por presentarse, 100.000 por ganar y 50.000 por el bono de la velada. A esas cifras hay que sumarle los ingresos televisivos y de patrocinios, pero esa información no es pública.

El gran premio que se llevará Ilia Topuria por combatir en la Casa Blanca

El premio del 'UFC Freedom 250', el histórico evento que se celebrará en la Casa Blanca y que tendrá como plato fuerte el combate de Ilia Topuria frente a Justin Gaethje, es único en la historia de la MMA. La organización ha anunciado un fondo de bonificaciones de 1 millón de dólares en la criptomoneda 'CRO', todo ello cortesía de la empresa Crypto.com, una de las entidades que patrocina la UFC. Este bono se repartirá entre la mejor finalización de la noche, la mejor actuación o el mejor combate. Además, para 2026, las cifras han cambiado ya que la UFC ha aumentado el bono de la pelea de la noche. Ahora en vez de 50.000 dólares, ha pasado a ser de 100.000 dólares.