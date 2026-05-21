Jorge Morán 21 MAY 2026 - 22:11h.

Ambos han tenido un duelo de declaraciones en redes sociales

Ilia Topuria muestra el regalo que le hizo Donald Trump y que le convierte en un 'elegido': "Encima tenemos cuatro"

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Ilia Topuria sigue con su afán de acabar con todos los deportistas que intentan retarle. Y si en el horizonte cuenta con una histórica pelea en la Casa Blanca, el hispano georgiano sigue ganando enemigos allá por dónde pasa. El último, el polémico boxeador estadounidense, Ryan García, con el que ha mantenido un duelo de declaraciones que puede terminar en combate.

Hace ya unos meses, Ryan García tuvo la 'genial' idea de retar a Topuria, asegurando que sería capaz de noquear al Matador en un ring. Unas declaraciones que muchos han visto como un dardo directo ante la posible idea de que Ilia cambie la MMA por el boxeo en un futuro. Y ahora, este duelo podría hacerse oficial.

Ilia Topuria responde a Ryan García

Durante una entrevista con Álvaro Colmenero en Miami, Topuria fue preguntado por esta pelea y dejó claras sus intenciones. "Veo una pelea como la de Ryan Garcia siendo muy cómoda para mí. Lo rompería mucho antes de que llegue a la decisión de los jueces", señaló el hispano georgiano.

Unas palabras que llegaron rápidamente a Ryan García, que no dudó en responderle por redes sociales. "Eres un maldito buen striker para MMA, eso es todo. No estarías tomando té después de nuestra pelea, estarías comiendo a través de una pajita después de nuestra pelea. Quédate en tu carril. Yo con gusto me quedo en el mío", comentó el boxeador, más conocido por lo que hace fuera del ring que dentro de él.

Tras esto, Topuria no quiso dejar aquí el duelo dialecto y volvió a responder, usando su cuenta de X y dejando las cosas claras al estadounidense. "Tú te has hecho un nombre a cuenta del 'hype'. Yo me lo he ganado noqueando a leyendas. Te daría una lección de boxeo. No estamos al mismo nivel. Trae al tipo con el que vas a pelear en septiembre... os ganaría a los dos en el mismo ring", apuntó.