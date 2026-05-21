Alberto Bravo 21 MAY 2026 - 15:41h.

El defensa de 31 años acaba contrato con CA Osasuna, equipo al que llegó en enero

El Celta busca dos volantes ofensivos de distinto perfil en el mercado de fichajes estival

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VigoEl Celta de Vigo, con el billete europeo y la renovación de Iago Aspas bajo el brazo, trabaja en la planificación deportiva de la próxima temporada. El club asume que deberá vender a futbolistas para cuadrar su presupuesto. Buscarán en el mercado jugadores contrastados y de calidad que encajen en su economía. Aleix Febas, centrocampista del Elche CF es uno de ellos. Otro jugador con carta de libertad que está encima de la mesa de la dirección deportiva es Javi Galán.

El lateral izquierdo de 31 años acaba contrato este 30 de junio con CA Osasuna, equipo al que llegó este mercado invernal procedente del Atlético de Madrid. El conjunto colchonero lo fichó del Celta en verano de 2023. Una operación en la que los vigueses recibieron alrededor de cinco millones de euros y los derechos federativos de Manu Sánchez, cedido esta temporada en el Levante UD.

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Durante estos años ha jugado 56 partidos con el Atlético de Madrid, 18 con la Real Sociedad y 20 en CA Osasuna. En estos encuentros logró dar nueve asistencias. Al no entrar en los planes del Cholo Simeone este pasado mes de enero se desvinculó del conjunto rojiblanco para firmar solo seis meses con el club rojillo, que pagó 500.000 euros por su traspaso.

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Ahora el periodista especializado en fichajes, Ángel García, apunta que el Celta de Vigo sopesa el fichaje del pacense con la carta de libertad. También señala que Javi Galán está dispuesto a regresar a Balaídos tres años después de su salida. En Vigo disputó 79 partidos en los que hizo un único gol y repartió siete asistencias en dos temporadas.

El Celta solo tiene a Manu Sánchez como lateral izquierdo puro para la próxima temporada. El madrileño, que está cedido en el Levante UD, tiene muy pocas opciones de seguir en Vigo. Sergio Carreira, a pie cambiado, ha jugado durante toda la temporada en ese puesto. Además Hugo Álvarez puede ayudar en esa posición de carrilero.

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El interés en Javi Galán se encuadra dentro de la política de fichajes del club. Se buscan futbolistas contrastados y con experiencia que den un rendimiento inmediato. En la misma línea se encuadra el posible fichaje de Aleix Febas, que también acaba contrato esta temporada con el Elche CF. Se tratarían de oportunidades de mercado para poder acometer otras contrataciones previstas en defensa y mediocampo.

La dirección deportiva y el cuerpo técnico buscan en el mercado dos defensas centrales, un pivote físico y dos volantes ofensivos. Tampoco se descarta la contratación de un delantero si encaja en los parámetros económicos del club. Para ello debería salir algún jugador de la parcela ofensiva ya que el club tiene, con la renovación de Iago Aspas y a la espera de la de Marcos Alonso, 27 jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada.