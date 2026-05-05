Alberto Bravo 05 MAY 2026 - 22:13h.

Junto al líbero son los dos fichajes que la dirección deportiva busca para apuntalar la defensa

Dirección deportiva y cuerpo técnico del Celta consideran prioritario el fichaje de un central

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VigoLa defensa del Celta de Vigo va a sufrir importantes modificaciones de cara a la próxima temporada. Son varios los futbolistas que abandonarán la línea defensiva al terminar contrato. No se les ofrecerá una oferta de renovación salvo a un Óscar Mingueza que dan prácticamente por perdido. El club espera una contraoferta del catalán aunque asumen que no encajará en los parámetros económicos existentes. A otros compañeros se les buscará equipo para sumar los minutos que Claudio Giráldez no les está dando. Dos son los fichajes en los que trabaja la dirección deportiva celeste. Uno, tal como señaló ElDesmarque, es un central para el eje de la zaga. El otro es un central izquierdo que también pueda actuar de lateral.

Ese puesto es una petición del cuerpo técnico de cara a la próxima temporada. Como sucede con el fichaje del líbero la contratación del líbero, que es independiente al futuro de Carl Starfelt, la contratación de un central izquierdo que pueda ser lateral es también independiente a la continuidad de Marcos Alonso. El Celta quiere seguir contando con el veterano defensa madrileño pero también firmar un recambio de garantías de cara al nuevo curso.

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La dirección deportiva ha pedido informes y peinando el mercado para ir acotando la búsqueda. Marcos Alonso lo ha jugado prácticamente todo estas dos últimas temporadas pero cumplirá 36 años en diciembre, de ahí que en A Sede ya se esté buscando un jugador de buen nivel que permita una transición sencilla en caso de cerrar en las próximas semanas su renovación. En el club son optimistas con su continuidad.

El futuro de Mihailo Ristic, Carlos Domínguez y Joel López

El fichaje de un central izquierdo que también pueda actuar en el carril afectará a varios futbolistas, tanto del primer como del segundo equipo. Mihailo Ristic, que acaba contrato el próximo 30 de junio, no seguirá en Vigo. El Celta no le ofrecerá la renovación. El serbio pondrá fin a una etapa de tres años en Vigo con solo 40 partidos disputados y un calvario de pequeñas lesiones.

El segundo jugador afectado es Carlos Domínguez. El teórico suplente de Marcos Alonso se ha caído de las rotaciones de Claudio Giráldez. El vigués, que renovó su contrato hasta junio de 2028, apenas ha disputado 610 minutos en Liga esta temporada y otros 114 en la Europa League. Desde principios de noviembre solo ha participado en dos encuentros de Liga.

El Celta está dispuesto a darle salida. Aceptará ofertas por su traspaso pero también estudiará su posible cesión para ver si recupera el nivel que ha perdido este curso sin apenas participación. Será Carlos Domínguez, por ahora más inclinado a continuar en Vigo y pelear por mejorar su situación en pretemporada, quien decida sobre su futuro más inmediato.

Hace unos meses también se daba por seguro que Joel López ascendería al primer equipo para suplir a Mihailo Ristic. Tras su grave lesión de rodilla el catalán, que acaba de cumplir 24 años, no ha logrado tener la continuidad esperada. Pequeñas lesiones y algunas molestias en la rodilla le han hecho perderse un numero relevante de partidos. Solo ha disputado 19 encuentros con 1.398 minutos de juego donde ha logrado un gol y dado tres asistencias.

La intención del club es evaluar el rendimiento de Joel López en pretemporada y a partir de ahí decidir qué pasos tomar. Su situación, como la de otros compañeros del Fortuna, podría cambiar en caso de ascenso del filial a Segunda División. Eso permitiría al club evaluar en el fútbol profesional a varios jugadores que podrían aspirar a tener minutos en el primer equipo pero cuya continuidad en Primera Federación sería perder una temporada.

Los cedidos, opción para hacer caja en verano

En los planes del club tampoco parece que Unai Núñez y Manu Sánchez, cedidos en el Valencia CF y Levante UD, estén presentes. Al central vasco, que tiene contrato con el Celta hasta 2029, se le buscará una salida definitiva. Su alta ficha, unido a un rendimiento discreto, juega en su contra. En el caso de Manu Sánchez también se buscará una venta tras dos cesiones consecutivas.

De esta manera el perfil izquierdo de la defensa del Celta de Vigo va a experimentar una profunda reestructuración de cara a la próxima temporada. Se espera la respuesta de Marcos Alonso, se busca un fichaje y se da por segura la salida de Mihailo Ristic. Carlos Domínguez y Joel López serán evaluados mientras la dirección deportiva trabaja en hacer caja con los dos defensas cedidos, Unai Nuñez y Manu Sánchez.