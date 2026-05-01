Alberto Bravo 01 MAY 2026 - 14:34h.

Se busca un defensa de máximas garantías que de mayor profundidad y nivel a la plantilla

El Celta vuelve a interesarse en el fichaje de Álex Calatrava

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VigoLa presencia o no en Europa determinará buena parte de la planificación deportiva del Celta de Vigo en este mercado de fichajes de este verano. Sin embargo hay varias posiciones que en la dirección deportiva y cuerpo técnico consideran claves. Una de ellas, tal como ha podido saber ElDesmarque, es la de central. En el club buscan activamente un central de garantías para jugar en el eje de la defensa, independientemente de la continuidad o no de Carl Starfelt. El sueco ha sufrido esta temporada varios problemas físicos de importancia que le han hecho perderse muchos partidos.

La dirección deportiva, encabezada por Marco Garcés y Álex Otero, llevan tiempo rastreando el mercado en la búsqueda de un defensa central que refuerce al equipo la próxima temporada. Potente en lo físico, alto, con juego aéreo y buena salida de balón son las características del jugador ideal que desea el Celta. Un perfil complicado y generalmente caro por su escasez.

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El fichaje no depende de Carl Starfelt. El Celta ha iniciado los primeros contactos para renovar el contrato del sueco, que termina en junio de 2027, pero tampoco se puede descartar una venta si llega una oferta atractiva por el defensa que cumplirá este 1 de junio 31 años. Si se produce su salida entonces la dirección deportiva acometería dos fichajes en el eje de la zaga.

El club ya ha ido recibiendo en los últimos meses distintos ofrecimientos mientras ha seguido las evoluciones de otros jugadores. La capacidad económica del Celta, que dependerá de su clasificación o no para Europa o las ventas que pueda realizar antes del 30 de junio, marcará la capacidad de gasto asignada a esta posición.

Como está siendo habitual bajo la dirección del mexicano Marco Garcés jugadores con la carta de libertad o veteranos con experiencia también están bajo el radar del Celta. El primer equipo necesita fichajes en todas las líneas, a excepción por ahora de la portería a la espera de conocer qué decisión tomará Iván Villar, de ahí que los recursos disponibles se deberán distribuir en varias contrataciones.

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Los perjudicados por el fichaje de un nuevo central

La llegada de un defensa central de garantías, dos si se llega a producir la marcha de Carl Starfelt, provocará que alguno de los defensas presentes en la actual plantilla debe salir. Se da por segura la salida, al finalizar su contrato, de Joseph Aidoo. El Celta no le ha presentado una oferta de renovación y nada hace indicar que no lo hará en las próximas semanas.

Manu Fernández, Yoel Lago y Carlos Domínguez deberán evaluar en verano si deben salir en verano para encontrar los minutos de los que apenas han gozado esta temporada. El principal afectado por el fichaje de un líbero que acompañe a Carl Starfelt es Yoel Lago, aunque el de Mondariz también puede jugar de central diestro. El canterano está siendo ahora el sustituto del sueco tras los malos partidos de Joseph Aidoo. Claudio Giráldez ha defendido sus actuaciones a pesar de los penaltis cometidos.

Carlos Domínguez, que renovó su contrato hasta 2028 hace escasos meses, podría salir en calidad de cedido. Esta temporada solo suma 927 minutos de juego, 610' en Liga. Desde principios de noviembre solo jugó 175 minutos en los partidos ante Girona y Alavés, encuentro donde cometió fallos importantes.

En el caso de Manu Fernández tras el mes de enero prácticamente ha desaparecido de los planes de Claudio Giráldez. Cinco minutos en marzo ante el Girona. Esa es su participación en los últimos doce partidos de Liga. Su salida en verano, en calidad de cedido o traspasado, también parece un hecho una vez que el Celta se reforzó en enero con Álvaro Núñez, que puede jugar de central diestro, la mejor posición del de Narón.