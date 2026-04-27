Alberto Bravo 27 ABR 2026 - 15:10h.

El ghanés, descartado por Claudio Giráldez, ha perdido su sitio por Yoel Lago

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VigoJoseph Aidoo no viajó a Castellón para medirse al Villarreal. Claudio Giráldez descartó al central ghanés dando entrada en la convocatoria a Yoel Lago, Manu Fernández y Carlos Domínguez. Todo hace indicar que esta es la puntilla para el defensa, que concluye contrato este 30 de junio. El técnico apostó por él para suplir a Carl Starfelt, con una dolorosa lumbalgia. Fue una prueba de nivel que no logró superar. Sus errores provocaron su salida del once, ahora también de la convocatoria. Su etapa en el Celta de Vigo está a punto de concluir por la puerta de atrás por culpa de una grave lesión, una rotura de tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

Octubre de 2023 quedará para siempre en la memoria de Joseph Aidoo. En una amistoso ante México en Estados Unidos se rompió el tendón de Aquiles. A partir de ahí ya nada fue igual. Meses antes clubes clasificados para la Champions League como el Union Berlín pretendieron su fichaje. El Celta lo consideraba un pilar básico para su equipo. No permitió su salida.

La recuperación fue lenta. Casi dos temporadas en blanco. Su cesión al Real Valladolid, en enero de 2025, confirmó que su nivel ya no era el de antaño. El Celta buscó su salida este pasado verano, no entraba en los planes del cuerpo técnico. Aún así apostó por quedarse en la plantilla en su último año de contrato. Los primeros meses Claudio Giráldez no lo convocó.

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En la jornada 10, ante el CA Osasuna, disputaba sus primeros minutos en Liga. Volvía a tener participación en la jornada 13 ante el Alavés y contra el Valencia en la 18. Todos los partidos se saldaban con victorias. Ya a finales de febrero y principios de marzo jugaba contra Girona y Mallorca. Dos triunfos más. Parecía que Aidoo iba recuperando sensaciones. Incluso se valoró la opción de ofrecerle una renovación a la baja.

Sin embargo, con la lesión de Carl Starfelt, todo cambió. Le tocaba dar un paso al frente y no fue capaz. Errores groseros en Europa League. También en Liga. Claudio Giráldez prescindió de él en la vuelta de cuartos de final de Europa League ante el Friburgo. También en la visita al Camp Nou. Yoel Lago fue el elegido.

De la suplencia pasó a la no convocatoria. El porriñés prescindió de Joseph Aidoo. De nuevo Yoel Lago, con contrato hasta junio de 2029, ha sido el elegido por Giráldez. El de Mondariz es el futuro del Celta; Joseph Aidoo, el pasado. El técnico, a pesar del segundo penalti consecutivo realizado por Yoel Lago, lo defendió en sala de prensa tras la derrota ante el Villarreal.

"Ha estado compitiendo y ha ido evolucionando durante el partido. Ha competido muy bien, es un jugador muy competitivo. Tiene, evidentemente, que controlar el ímpetu en varias acciones pero no le podemos pedir mucho más. Está haciendo partidos contra los mejores jugadores del mundo, compitiéndolos y sabemos que va a ir creciendo y mejorando en detalles que todavía tiene que pulir. Tenemos que quedarnos con cosas positivas", señaló Claudio Giráldez sobre su canterano.