Alberto Bravo 26 ABR 2026 - 22:59h.

Yoel Lago cometió un inocente penalti e Ilaix Moriba fue la sombra del partido del Camp Nou

Borja Iglesias manda a callar a la grada de La Cerámica tras repetir un penalti protestado por el Villarreal

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VigoEl Celta de Vigo ha perdido 2-1 ante el Villarreal en La Cerámica. Todo el encuentro estuvo marcado por el penalti cometido por Yoel Lago en los primeros segundos del encuentro. En otro error defensivo Nicolas Pépé hizo el 2-0 dejando el partido visto para sentencia antes del descanso. Cedió metros el cuadro de Marcelino. Los de Claudio Giráldez subieron líneas y Borja Iglesias, de penalti, hizo el 2-1 pasado el 70'. Buscó el empate el Celta. Jutglà estrelló el balón al palo. Estas son las notas individuales de los jugadores en el partido correspondiente a la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS, disputado ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

(5) Andrei Radu: Gerard Moreno le engañó en el lanzamiento de penalti. Tampoco pudo hacer mucho más en el tanto de Pépé. Salida temeraria que casi le cuesta un gol poco después de Mikautadze pero no tuvo otra opción ante el mal nivel defensivo del equipo. Permitió que el equipo siguiese vivo evitando un gol de Mikautadze. Tapó una volea de Alfon.

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(5) Javi Rodríguez: intentó darle algo de salida a la pelota celeste. Sufrió atrás con Mikautadze y Alberto Moleiro. Dejó mejores sensaciones en la segunda mitad pero el Villarreal había bajado una marcha buscando el gol a la contra.

(4) Yoel Lago: se excedió en los primeros segundos cometiendo un absurdo e innecesario penalti. Un penaltito que pudo no pitarse ya que el derribo a Moleiro es residual pero una vez más se pasó de frenada destrozando el partido del Celta. A partir de ahí, como sucedió ante el FC Barcelona, no estuvo mal pero sus errores le cuestan puntos al equipo.

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(5) Marcos Alonso: Nicolas Pépé fue un problema para el madrileño. Le ganó en velocidad sacándole una amarilla tras perder el balón. El costamarfileño fue un dolor de cabeza pero con el paso de los minutos fue ganando solidez. Supo gestionar la temprana amonestación.

(5) Óscar Mingueza: un buen pase en la primera mitad. Un par de centros sin mucho peligro y una circulación de balón aseada pero sin encontrar espacios en la zaga local. Acumuló infinidad de posesión en la segunda mitad en la que sí encontró más huecos.

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(4) Ilaix Moriba: entró menos en juego de lo que había hecho este pasado miércoles ante el Barcelona. Pasó más desapercibido. Además no fue capaz de imponerse en labores defensivas. Pasó muy desapercibido después de su exhibición en el Camp Nou.

(5) Hugo Sotelo: tuvo mucho balón pero poca incidencia en la generación de ocasiones. Un pase sobre Hugo Álvarez que cortó Pépé fue una de sus acciones más destacadas. Muy bien en los balones en largo pero jugando de ocho en muchas fases del encuentro debe ser más valiente.

(5) Sergio Carreira: de los pocos que dio una imagen aceptable en una primera mitad muy plana. En defensa buscó tapar a Pépé. Se sumó al ataque pero no le salieron las cosas. Sin errores, cumplió como es habitual en él.

(5) Pablo Durán: no realizó una mala primera mitad. Llegó con peligro. Puso un buen pase de gol y lo intentó con un remate que no encontró portería. Además se esforzó en labores defensivas. Vio una amarilla y en el descanso fue sustituido.

(6) Borja Iglesias: se le vio algo más fresco que en anteriores duelos. Entró más en juego, peleó más balones y pudo descargar algunas pelotas a banda. Salvó uno a disparo lejano de Pépé. Marcó de penalti, tras repetirse el disparo por la entrada de Rafa Marín, el 2-1 con un disparo a la escuadra.

(5) Hugo Álvarez: pudo meter al Celta en el partido en el 53' con un disparo que se marchó rozando el segundo palo de la meta defendida por Tenas. Fue el atacante que más lo intentó en un partido donde el Villarreal, con ventaja en el marcador, dejó que los de Giráldez tuviesen más la pelota.

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(4) Ferran Jutglà: le costó muchísimo entrar en juego. Cabeceó al lateral del poste un centro de Iago Aspas. Después buscó el gol con un disparo que se fue muy arriba. Muy errático en los pases, fallando la mitad de los mismos.

(5) Iago Aspas: nada más entrar puso un preciso centro que casi acaba en gol. Buscó darle la profundidad al juego del Celta que no había tenido antes.

(4) Fer López: entró muy poquito en juego. No pudo ayudar al equipo en la búsqueda del segundo gol del equipo.

(5) Álvaro Núñez: correcto en la distribución el carrilero. No falló un solo pase, asegurando sus entregas, también en largo.

(-) Hugo González: debut con el Celta en Liga, ya lo había hecho con el Valencia. Tocó un par de balones, ya tendrá más oportunidades de demostrar que es jugador de Primera División