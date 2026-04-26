Celia Pérez 26 ABR 2026 - 22:49h.

El delantero anotó en segunda instancia

Yoel Lago la lía con un penalti antes del primer minuto en el Villarreal-Celta

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El Celta de Vigo ha conseguido recortar distancias esta noche en La Cerámica gracias al penalti anotado por Borja Iglesias. Los de Claudio Giráldez aprovecharon la pena máxima para reducir la diferencia de los goles de Gerard Moreno y Nicolás Pépé con un lanzamiento que no ha estado exento de controversia por las protestas de la afición groguet.

En el 70', Borja Iglesias cayó en el área tras un pisotón de Pape Gueye y él mismo fue el encargado de ejecutar la pena máxima, pero Arnau Tenas le adivinó las intenciones y acabó deteniendo su lanzamiento. El rechace lo acabó desviando fuera un Rafa Marín que estaba pisando la línea en el momento del lanzamiento y por lo que el colegiado decidió repetirlo. Una decisión muy protestada por la grada local.

En segunda instancia, el delantero celeste no falló, tiró a la escuadra y subió el 2-1 al marcador mandando a callar a los aficionados del Villarreal tras haber recibido insultados en el partido.