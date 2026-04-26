Alberto Bravo 26 ABR 2026 - 13:04h.

El extremo se medirá al Celta este domingo tras salir el pasado curso con la carta de libertad

Alfon explica cómo afectaba la crisis alrededor del Sevilla al vestuario: "Somos personas"

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VigoAlfon González se enfrentará al Celta de Vigo este domingo a las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica. El extremo albaceteño, cedido por el Sevilla al Villarreal, se medirá por primera vez al equipo que le dio la oportunidad de llegar a la élite. Tras una salida en falso, firmando un precontrato con la entidad hispalense mientras daba largas a la oferta celeste, se reencontrará con el entrenador que más le ha marcado y un buen número de amigos y compañeros que le han dejado huella. Tanta que el manchego puso Vigo a un cachorro que se encontró en la basura.

El ahora jugador del Villarreal confesó en una entrevista en Marca que no celebraría este domingo un gol si lo marcase: "Apostaron por mí y me dieron muchas oportunidades, así que lo mínimo es respetarles". En el Celta, con los partidos disputados entre el primer equipo y el Fortuna, jugó un total de 142 encuentros con 35 goles y 17 asistencias.

Alfon recordó cómo apareció en su vida su mascota, un perro que encontró en la basura: "Cuando vivía allí, un día me encontré en la basura una bolsa con un cachorro... Lo adopté y le llamé Vigo, en honor a la ciudad que me hizo tan feliz".

Confiesa que "quizás habría hecho alguna cosa diferente, sobre todo en los tiempos, tal vez esperar… pero hay cosas que no dependen de ti. A veces esperas algo que no llega o llega tarde". Una clara alusión a su salida del Celta con la carta de libertad. Alfon asegura que "no es tanto una cuestión de paciencia, porque la tuve".

Lo cierto es que su representante, Eugenio Botas, firmó un precontrato con el Sevilla a principios del mes de febrero de 2025 tras varias conversaciones con la entidad hispalense. En ese momento el Celta aún no había movido ficha, llegando tarde la oferta de renovación por un futbolista que explotaría poco después con una gran segunda vuelta.

Este domingo se medirá al Celta, un partido especial: "Me ha dado muchísimo y le tengo un cariño muy especial. Fue mi casa y fui muy feliz. Veo todos los partidos del Celta y me alegro mucho de que les vaya bien". Alfon no descarta poder volver en el futuro ya que "siempre va a estar ahí para mí".