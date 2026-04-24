Alberto Bravo 24 ABR 2026 - 10:01h.

Los de Marcelino quieren sentenciar la tercera plaza, los de Giráldez volver a puestos europeos

La lucha por Europa se le complica al Celta: "No se pueden bajar los brazos"

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VigoVillarreal y Celta de Vigo cerrarán el domingo los partidos correspondientes a la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS. El Estadio de la Cerámica acoge un duelo en el que los de Marcelino García Toral quieren dejar sentenciada la tercera plaza a su favor. Por su parte los de Claudio Giráldez necesitan romper una mala racha de cuatro derrotas consecutivas para seguir en la pelea por los puestos que dan acceso a disputar competiciones europeas la próxima temporada. Estas son las alineaciones probables de Villarreal y Celta de Vigo para este partido.

Posible once titular del Villarreal

Marcelino García Toral no puede contar con Logan Costa, Juan Foyth y Pau Cabanes, todos ellos lesionados. El técnico asturiano deberá gestionar el esfuerzo realizado este pasado jueves en el partido disputado en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo que terminó con empate 1-1. Lo cierto es que jugadores como Luiz Junior, Rafa Marín, Alberto Moleiro, Ayoze o Gerard Moreno no fueron titulares.

Para este partido Marcelino recupera al vigués Santi Comesaña, que cumplió un partido de sanción por acumulación de amarillas. Luiz Junior puede regresar a la portería aunque no se puede descartar que continúe Arnau Tenas. En defensa Freeman puede suplir a Mouriño, tocado. Rafa Marín puede dar descanso a cualquiera de los dos centrales.

En mediocampo Comesaña regresa al once con Pape Gueye. En el costado izquierdo también vuelve Alberto Moleiro mientras que en ataque Georges Mikautadze y Gerard Moreno apuntan a ser titulares. El georgiano solo disputó unos minutos en el Tartiere mientras que el de Santa Perpètua de Moguda descanso este jueves en Oviedo.

De esta manera el posible once titular del Villarreal estaría formado por Luiz Junior; Freeman o Mouriño, Pau Navarro o Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pépé, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze y Gerard Moreno.

Posible once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo, que ha perdido cuatro de los seis últimos partidos disputados en Liga, necesita enderezar su mala racha si quiere seguir aspirando a jugar competiciones europeas la próxima temporada. Tras caer por la mínima ante el FC Barcelona el Getafe le ha arrebatado la sexta plaza liguera. Claudio Giráldez, que salvo sorpresa mayúscula no podrá contar de nuevo con Carl Starfelt, moverá algunas piezas de su once.

Andrei Radu seguirá en portería. En defensa Yoel Lago podría dejar su puesto en el once aunque la alternativa, Joseph Aidoo, no ofrece garantías. El eje de la zaga se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del técnico celeste. Javi Rodríguez y Marcos Alonso apuntan a seguir en el once.

En los carriles la gran novedad puede ser Óscar Mingueza. Javi Rueda descansaría mientras que Sergio Carreira seguiría en el lado izquierdo. Como organizadores Matías Vecino y Hugo Sotelo aspiran a situarse en mediocampo junto a Ilaix Moriba.

En ataque Iago Aspas puede ser la gran novedad del once junto a Ferran Jutglà y Williot Swedberg. Borja Iglesias seguiría en el banquillo para recuperar fuerzas. También descansaría Hugo Álvarez y Pablo Durán, titulares este pasado miércoles en el Camp Nou.

De esta manera el posible once titular del Celta de Vigo estaría formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Matías Vecino o Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Ferran Jutglà y Williot Swedberg.